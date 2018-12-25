核發水保施工許可 李孟諺挨告

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中國時報
／台南報導

李孟諺代理台南市長最後一天，卻因核發歐欣公司水土保持計畫許可挨告。數個環保團體24日前往台南地檢署遞狀告發李孟諺圖利歐欣。環團指李無視監察院已重新調查歐欣涉嫌不法，才提新事證告發；李則回應環團提出的新事證均屬假設性議題，市府依法行政發照。

台灣水資源保育聯盟前理事長李建畿指出，環盟已向台南地檢署及監察院陳情有關歐欣公司的水保計畫涉嫌造假，目前2單位也正調查中。如果歐欣公司水保計畫涉嫌偽造屬實，市府即可依行政程序法撤銷歐欣公司水土保持計畫。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調表示，根據農委會的訴願判決書，市府也可依《水土保持計畫審核監督辦法》，先調查歐欣的水土保持計畫是否涉嫌造假，而非發施工許可。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華說，歐欣水保計畫的邊坡穩定分析有多項錯誤，無論該計畫是否偽造，市府本就不該發放施工許可，否則是涉嫌圖利。

李孟諺認為，環團指歐欣的水保或相關資料有錯誤或造假，這些都還是假設性議題，因此市府仍得依目前所有證據及法律相關規定依法辦理，就該核發執行。

歐欣回應指出，此案的水保計畫書先前經台南縣政府委託台灣省水土保持技師公會嚴格審查，認為符合申請當時的建築物構造設計規範及水保技術規範並確認可行。其中，部分環保人士指控的造假問題，其實是呈現方式的不同，但對分析結果並無影響，相關資料及說明公司已提送市府轉呈監察院。

歐欣強調，該公司對各方意見均表尊重，但也籲請各界尊重技師專業，及政府機關依法行政所為的行政處分，慎用司法資源。

(中國時報)

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