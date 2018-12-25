五箭拚經濟 澎湖再度揚帆

2018年12月25日 01:04 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

拚觀光、拚經濟，澎湖縣長賴峰偉推出「經濟五箭」新政策，包括開闢觀光直航、活化海洋資源、設置海洋科技園區、建構青年創業基地、農業創新活化土地；他信心滿滿宣示要以高效率執行力引領著澎湖突破困境。

開闢觀光直航方面，賴峰偉表示觀光發展是澎湖唯一的生機，雖然官方調查統計近年來觀光人數增加破百萬，但事實上許多飯店、民宿業者卻反映遊客量大不如前，尤其今年受到年金改革等因素影響，住房率下滑3、4成，旅宿業者咬牙苦撐度小月。

賴峰偉指出，搶救觀光的解決之道就是開拓客源，未來將積極推動觀光直航，爭取大陸、港澳、日本、韓國、新加坡、馬來西亞等地客源。這次他前進北京專程拜會國台辦，明白表態希望明年能開闢兩岸觀光直航，極力爭取廈門、泉州、汕頭、東山島等港口、機場定期直航澎湖。

賴峰偉指出，未來他將爭取重視旅遊品質、消費力高的自由行陸客，來澎湖深度旅遊，以5天4夜行程為發展目標，澎湖進、澎湖出，讓更多旅宿、交通、飲食、藝品、特產店等業者賺到錢。

而第2箭活化海洋資源，漁業是澎湖另一經濟命脈，賴峰偉表示，近年來大陸滾輪式拖網漁船越界捕魚猖獗，嚴重侵害澎湖漁民權益，他鄭重重申我漁民立場表達強烈不滿，期許陸方能有效約束控管。

縣府同時將積極保護海洋，推動海洋復育、海底覆網、投放人工魚礁、繁殖水產種苗、放流魚苗等，爭取生態與生計的平衡點，盼海洋回復生機、永續共榮。

扶植海洋產業也是縣府新目標，展現澎湖天然環境的優勢、傳承水產養殖經驗、進化海水淡化技術、海事水產人才培育等資源，締造海洋經濟的無限潛力。

第3箭設置海洋科技園區，以稅捐、租金等優惠措施鼓勵業者投資進駐，帶動地方發展並創造就業機會，吸引電機、材料、生科、化學、化工、機械、土木、資管、食品、企管、行銷等科系畢業生返鄉就業。

現階段海洋科技園區將優先輸出海水淡化技術、製造海鹽、生產鹼性水、發展海洋生物科技、開發海洋水產品加工，善用澎湖天然海洋資源發展永續產業。

建構青年創業基地是第4箭，賴峰偉指出澎科大進行青年求職取向及需求研究報告，發現高達53.6％的澎湖青年懷抱創業的願景，縣府將設立澎湖青創基地，提供創業諮詢、技術指導、資金低利貸款等，開發閒置空間轉為共同工作室，鼓勵青年創業。

最後第5箭則是農業創新活化土地。澎湖人口外流嚴重、農地廢耕高達76％，以致土地荒廢、農村失去活力，縣府將協助農民取得土地、補助防風設施、提供種苗及耕種技術、優先採購在地農產品、提升農產品加工、強化行銷等，希望創造農業新榮景。

(中國時報)