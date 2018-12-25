打造基隆風格 陳靜萍掌文化局

文化局24日下午舉行局長佈達交接典禮，由市長林右昌（中）主持，除感謝代理局長李添慶（左），也期許新任局長陳靜萍（右）能更充實城市內涵。（基隆市政府提供）

友善列印
中國時報
／基隆報導

民進黨基隆市長林右昌風光連任，成為基隆市長選舉史上得票數最高的市長，選後政策延續，內閣也沒有太大變動。基隆市府表示，內閣部分沒有變動，只有懸缺半年的文化局長由發言人陳靜萍接任，至於其他局處長沒有變動，林右昌則說，內閣沒有調整也不會變動。

基隆小內閣包括副市長林永發、祕書長李銅城、民政處長王榆森、財政處長翁利芳、產業發展處長林青海、教育處長陳素芬、交通旅遊處長李綱、環保局長賴煥紘等全部維持不變，唯獨文化局長發言人陳靜萍接任。 林右昌說，所有局處長目前已經調整到穩定的程度，不需要花時間去磨合，可在現有的道路往前衝。

基隆市文化局長24日下午佈達，由市長林右昌親自主持，林右昌說，基隆市欠缺國際級圖書館、有水準的國際展演空間，特別是美術館或博物館。他會在下個任期擬定計畫，讓基隆逐步邁向國際級港都城市。

陳靜萍感性表示，她出生中正區出生，一路在安樂區定居、七堵區求學、中山區談戀愛，她就像每個基隆人一樣，也曾為求學就業離開故鄉，1年多前市長邀她加入市府團隊，現在接任文化局長，更是肩負故鄉發展責任的開始。

除了延續現有文化政策外，還要讓基隆成為獨一無二的城市品牌，「文化是城市行銷的一環，城市品牌是城市形象的集中體現，她會透過各種途徑，讓大家對基隆耳目一新，打造專屬基隆的style。

(中國時報)

五箭拚經濟 澎湖再度揚帆 朱立倫道別 同仁祝福更上層樓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。