打造基隆風格 陳靜萍掌文化局

2018年12月25日 01:04 中國時報 李依璇 ／基隆報導 ／基隆報導

民進黨基隆市長林右昌風光連任，成為基隆市長選舉史上得票數最高的市長，選後政策延續，內閣也沒有太大變動。基隆市府表示，內閣部分沒有變動，只有懸缺半年的文化局長由發言人陳靜萍接任，至於其他局處長沒有變動，林右昌則說，內閣沒有調整也不會變動。

基隆小內閣包括副市長林永發、祕書長李銅城、民政處長王榆森、財政處長翁利芳、產業發展處長林青海、教育處長陳素芬、交通旅遊處長李綱、環保局長賴煥紘等全部維持不變，唯獨文化局長發言人陳靜萍接任。 林右昌說，所有局處長目前已經調整到穩定的程度，不需要花時間去磨合，可在現有的道路往前衝。

基隆市文化局長24日下午佈達，由市長林右昌親自主持，林右昌說，基隆市欠缺國際級圖書館、有水準的國際展演空間，特別是美術館或博物館。他會在下個任期擬定計畫，讓基隆逐步邁向國際級港都城市。

陳靜萍感性表示，她出生中正區出生，一路在安樂區定居、七堵區求學、中山區談戀愛，她就像每個基隆人一樣，也曾為求學就業離開故鄉，1年多前市長邀她加入市府團隊，現在接任文化局長，更是肩負故鄉發展責任的開始。

除了延續現有文化政策外，還要讓基隆成為獨一無二的城市品牌，「文化是城市行銷的一環，城市品牌是城市形象的集中體現，她會透過各種途徑，讓大家對基隆耳目一新，打造專屬基隆的style。

(中國時報)