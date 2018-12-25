朱立倫道別 同仁祝福更上層樓

2018年12月25日 01:04 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市長朱立倫24日利用上班最後一天，到市府各局處室向所有同仁道別，離別情緒讓不少同仁流下不捨的眼淚，朱立倫眼泛淚光說，8年來大家就像一家人，感情絕不因卸任而改變，感謝大家給他的溫暖；同仁們也獻上真摯的祝福，祝福他更上層樓。

朱立倫24日上午先前往警察局、消防局等市府大樓外的單位向同仁道別，警察局特別製作8年的回顧影音「這些年，我們一起打拼的日子」相冊和光碟，當作「畢業紀念冊」送給朱立倫，場面溫馨動人。

朱立倫致詞時感謝警察局、消防局同仁過去8年、2900多個日子和大家一起共同努力，把新北市建設成一個讓市民安居樂業的城市，感謝警、消全體同仁，努力讓新北市民感受到安心和安全。

午後朱立倫在市府大樓逐層向各局處室同仁話別，依依離情觸動在場每個人，有人不禁流下淚來，朱立倫也眼眶泛紅。

朱立倫說，最後一天到各個局處跟同仁道別，同仁過去8年對他的鼓勵跟支持，就像一家人一樣，這份感情不會因為他卸任而稍有改變，大家就像兄弟姊妹一樣，希望每位同仁秉持這樣的心為市民繼續來努力、服務。

不少同仁高聲勸進朱立倫競選總統，朱立倫說，同仁對他的支持他一定會努力，非常謝謝每一位同仁給他好多好多的溫暖，好多好多的支持，他很感動。

對於有民調指出國民黨內支持朱立倫競選總統高於吳敦義、王金平，朱立倫表示，最近很多民調他都是當作參考，他希望市政工作能夠畫下圓滿的句點，順利交棒給侯市長，接下來的規畫，他會再向大家報告。

(中國時報)