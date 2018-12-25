桃市跨年晚會 首度移師中壢

2018年12月25日 01:04 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市2019跨年晚會及元旦升旗，首度移師中壢區青埔高鐵特定區舉辦，主要因當地腹地大，周邊不僅有高鐵、桃園機場捷運、公車、交流道等，交通便捷可有效疏緩車潮，中壢區公所24日也提前為元旦升旗暖場，歡迎市民踴躍參加。

跨年晚會於桃園高鐵站前廣場31日晚間7點登場，估計可容納10萬人，這是桃園市政府舉辦跨年晚會15年來，首次移師南桃園，晚會以「就愛桃園擁抱美好」做為活動主題，除藝人演出外，也邀請亞運會奪得佳績選手，與民眾一同迎接新年，順勢宣傳2019年全國運動會。

中壢警方對於跨年人潮與車潮嚴正以待，高鐵站前東路一段自30日晚間8點起至2019年1月1日凌晨1點執行交管。高鐵站前東路一段、青山路自31日8點至2019年1月1日凌晨1點禁止車輛進入。高鐵北路一段靠會場之外1車道、領航南路三段慢車道、高鐵站前西路人行道，自31日下午2點到2019年1月1日凌晨1點，禁止車輛進入。青園路及青心路自31日晚間11點半自2019年1月1日凌晨1點，禁止車輛通行，管制區內停車格及路邊禁止車輛停放。

桃園市2019年元旦升旗典禮暨健走，則於中壢區青埔高鐵特定區的文中三停車場舉辦。中壢區長吳宏國說，報名民眾在完成健走後，可獲得精美完走禮，活動中也邀請新興高中儀隊、歌手等演出，並準備東京雙人來回機票等102份摸彩好禮，等著民眾在新年第一天將幸運帶回家。

(中國時報)