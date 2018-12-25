用新思維推社福 打造幸福島

2018年12月25日 01:04 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

攘外也要安內，賴峰偉大聲疾呼全力拚經濟，同時更要兼顧社會福利；縣府新團隊將以新思維推展社會福利政策，設置公托公幼、私幼補助、社會住宅、養生文化村等計畫，注入生產力及新活力，打造澎湖幸福快樂福利島。

賴峰偉表示，澎湖要推動永續發展必須提升生育率，礙於現代家庭面臨沉重的生育負擔，造成許多年輕人不敢生養小孩，未來縣府將規畫完整的鼓勵生育、養育新政策，主打宣傳口號：「安心生、輕鬆養」。

鼓勵生育也要照顧養育，縣府計畫針對0至2歲需要托育的幼兒將實施每名幼兒每月最高6000元的托育補助政策，各鄉市廣設公共托育中心提供臨時托育服務，讓幼兒父母有適時的喘息與紓壓。

此外，2至5歲孩童就讀公立幼兒園的學費全免，選讀私立幼兒園每年最高補助3萬元，縣府也將審慎評估整體幼教市場需求，有效利用現有閒置的國小教室開放增設公立幼兒園，滿足公幼名額，間接提供幼教師、教保員職缺，吸引青年加入幼教行列。

鑒於當下房價飆漲一屋難求，縣府將全面檢討解決民眾居住問題，短期計畫於2年內完成首批「只租不售」的社會住宅，提供30％以上的戶數出租給社會弱勢族群，屆時身心障礙者、獨居老人、低收入戶或特殊境遇家庭等將有優先承租權；另為了鼓勵生育、降低青年經濟負擔，有生育幼兒的家庭或新婚戶，也可優先承租社會住宅。

具備社會福利功能的社會住宅也可發揮生產力，放眼世界先進城市都設有人才公寓，這是提供居所延攬優秀人才的誘因，澎湖未來的社會住宅會保留一定戶數當作人才公寓，吸引人才進駐，帶動澎湖發展。

澎湖是長壽島，65歲以上人口1萬5955人，佔總人口數15.36％，老化指數高居全國第4位，健全完善的長照機構刻不容緩，縣府積極輔導發展長照產業，設置樂齡養生文化村，供給在地老人安養，也號召外地退休族移居澎湖養老，開發另類銀髮新經濟。

賴峰偉表示，結合遊憩休閒的養生村是時代趨勢，澎湖空氣清新、環境優美，最適合老人頤養天年的快樂幸福城市，縣府鼓勵民間投資發展小而美、小而精的養生村聚落，引進高品質醫療服務與完善生活照護，這是落實社會福利政策最大的福報。

(中國時報)