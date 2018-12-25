邱鏡淳離情依依 感恩團隊付出

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

即將卸下縣長職務，邱鏡淳24日舉辦感恩餐會，與縣府同仁們細數9年來的點點滴滴，下午還到各局處跟縣府同仁一一擁抱道別。邱鏡淳說，在他任內縣府團隊完成了許多不可能的任務，卸任後他更不會寂寞，要串起新竹縣產業鏈。此外，邱鏡淳雖將卸任仍不忘竹縣垃圾問題，最後一個公開行程是去新豐竹北掩埋場視察垃圾打包作業。

從政31年的邱鏡淳即將卸任縣長職務，交接前一日的感恩餐會上，邱鏡淳表示，9年來與縣府團隊的努力之下，如今縣府的體制沒問題，竹縣人口不斷的遷入，代表縣民對縣府的期待也越來越多，他勉勵各局處長再接再厲，也感謝縣府同仁成全付出很多：「你們很辛苦，我點滴在心底。」

邱鏡淳呼籲縣府團隊繼續支持新科縣長楊文科：「相信他會比我做得更好，更圓滿。」邱鏡淳指出，卸任後他不會寂寞，近期將拜訪民間友人，整合並串起企業產業鏈。除了縣長邱鏡淳卸任外，綜發處長陳冠義、文化局長張宜真、縣長室機要祕書吳玉釗、原民處長曾効忠、工策會副總幹事周少媛、祕書長蔡榮光也將一起畢業。

卸任前邱鏡淳仍心心念念竹縣垃圾問題，偕環保局長黃士漢等人一同到竹北新豐掩埋場視察，目前掩埋場正進行暫置垃圾高效能全自動打包工程，從上月開始，每日完成約200噸的垃圾篩分打包作業。

(中國時報)

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