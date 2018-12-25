張麗善就職 李進勇不出席

2018年12月25日 01:04 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

新、卸任雲林縣長25日將交接，李進勇24日在臉書貼文，感謝鄉親4年來的鞭策與鼓勵，並表明不克出席張麗善就職典禮，衷心祝福她施政順利。張麗善24日則前往2個身心障礙團體致贈耶誕小禮物歡度佳節。

李進勇24日上午在臉書貼文寫道「今天是我本屆雲林縣長任期的最後一天，我要再次感謝鄉親4年來的鞭策和鼓勵，縣府同仁齊心協力，努力打拚，我會永遠珍惜這份回憶。」

李進勇說，「明天新任張麗善縣長就職，謝謝她電話邀請我參加，我另有行程無法與會，仍要衷心祝福施政順利，縣運昌隆。我目前正積極籌備服務處，等一切就緒了再向大家報告。」

貼文附檔是李4年施政的短片，字幕寫著「1460天，這是我們不畏風雨，一同為雲林努力，不曾忘記這裡的每一個人，不曾停歇耕耘這塊土地的時間，在1460天中我們一起改變了雲林，我們一起寫下雲林最璀璨的一頁，我們一起讓雲林划向最美麗的未來。」

張麗善25日就職典禮將穿著出身雲林的美國服裝設計師吳季剛的作品，象徵「讓雲林躍升國際的決心」，吳母也將出席觀禮。

張麗善也邀請知名旅外鄉親，包括服裝設計師林國基、奧運金牌許淑淨、戲劇天后苗可麗、超跑冠軍林義傑到場分享喜悅。

張麗善24日帶著聲暉協進會烘焙坊製作的起司棒、小天使協會製作的手工餅乾、聽語障協會製作的雪花餅組成的耶誕小禮，前往身心障礙團體土庫鎮華聖啟能發展中心、斗南鎮希望工場，與大孩子們分享耶誕喜悅。

(中國時報)