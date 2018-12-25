推觀光直航 上任後第一要務

2018年12月25日 01:04 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

賴峰偉眾望所歸再次入主澎湖縣政府，澎湖鄉親殷殷企盼開創生機，賴信心滿滿拍胸脯掛保證，力拚觀光直航打頭陣，一定要讓「貨出去、人進來」。

甫當選還等不及正式上任，賴峰偉已摩拳擦掌準備大展手腳，日前以澎湖縣長當選人身分前進大陸搶頭香，偕同無黨團結聯盟主席林炳坤、澎湖縣副議長陳雙全及地方旅遊業者組團直闖北京，拜訪國台辦主任劉結一。

雙方針對麗星郵輪復航、中遠之星靠灣澎湖、上海班機直航、東山島客貨航線、農漁特產直銷、觀光互惠、大陸越界捕魚、南淺抽沙、海洋廢棄物等議題面對面溝通，劉結一當場應允將積極處理，促成賴峰偉上任的新縣政新氣象。

賴峰偉表示，近2年來澎湖陸客每年只有3000多人，在地觀光界期盼與大陸開闢觀光直航，優先爭取麗星郵輪於明年春節復航，遊客澎進澎出、3天2夜、落地簽證、每周定航1次，每航次將可引進1800多人；此外，也希望開闢中遠之星每周定航廈門灣靠澎湖，每航次保留300席位提供澎湖。

賴峰偉同時大力爭取開通澎湖與上海定期航班，希望吸引華中、華北遊客蒞臨澎湖深度旅遊，澎湖縣政府也預定明年4月率團前往上海參加觀光推介會，衝向第一線行銷菊島風光。

尤其澎湖享有離島免稅優惠，未來以澎湖島為中繼站，開啟與東山島客貨航線，台灣與廣東、閩南各地貨物可自由中轉運輸直銷，彼此互通有無、互惠互利。

賴峰偉強調，台灣與大陸血脈相連密不可分，縣府已計畫重啟這中斷了15年的兩岸宗教直航，期盼再續你我手牽手、心連心的兄弟情誼。

(中國時報)