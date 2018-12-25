2018年12月25日 01:04 中國時報 李萬吉

最近國內各大學的「特殊選才」陸續放榜，幾位上榜學生的故事也讓人印象深刻，例如有高中餐飲科學生因獲得多項國際廚藝大賽的金銀牌，獲錄取清大藝術與設計學系；有學生四年來自辦二十場小學生的本土語言營隊而獲清大交大青睞；也有不畏先天糖尿病之苦，仍致力於繪畫專長而獲選者；還有以國內較少見的輕艇水球國手資格，並以優異的英文檢定成績和口語表達能力而獲運動醫學系錄取的。

從媒體上看到的案例中，會發現這些學生都有些共通點，包括在某項領域或專長的持續學習和優異表現外，他們對自己的未來有清楚的想法，勇於面對挑戰，在專注於自己所愛的同時，也能把握多方面的學習機會，他們在十幾歲的人生資歷中，就有許多讓人樂道的精采故事。也因此，看到他們獲選上榜格外覺得興奮，彷彿在一般套好的升學模式中，看到出乎意料的驚喜。

教育部今年開放了五百多個特殊選才名額，明年更將增加一倍，讓更多有特殊專長或經歷的學生，在升學之路上能避免學科測驗的不利因素，同樣有機會進入頂尖大學就讀，一方面鼓勵高中生能擁抱理想，適性發展，另一方面也讓大學的人才更加多元，對於越來越重視跨域整合的未來趨勢，這是值得肯定的政策。

除了特殊選才，大學考招制度也在改變，申請入學將更重視高中的學習歷程與申請志向的一致性。也就是說，高中生不能只埋頭苦讀，必須盡早探索自己，設定未來方向，才能提早累積相關學習經驗。相信只要擇其所愛，就能持續學習，即便才能未必特殊，也終能有所發展，成為人才。（作者李萬吉為康軒文教集團董事長）

(中國時報)