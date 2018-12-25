戰鼓再起 SBL重回風城

友善列印
中國時報
／竹市報導

睽違4季，SBL超級籃球聯賽第16季「戰鼓再起」將於28日起，再度回到新竹市立體育館開戰！市府表示，本季共有14場賽事在竹市開打，開幕首戰由裕隆納智捷對上台灣銀行，歡迎民眾一同來欣賞精彩籃球賽事。

教育處長李芳齡表示，SBL本賽季最大亮點就是全新「雙洋將」制度，每個隊伍可同時有兩名外籍球員，增加賽事強度，更具可看性，帶給球迷更精彩比賽，她也期盼國內籃球最高殿堂的SBL超級籃球聯賽睽違4季後再度回到風城，能持續點燃新竹市的籃球熱情。

市長林智堅則指出，新竹市立體育館自1997年4月啟用至今，許多新竹人在這個場地打過比賽、看過比賽，有青春有汗水，更多的是新竹人共同的回憶，體育館整修後，讓這座21年的老球場有了新的生命，提供選手、球迷更好的賽事體驗。

他說，每次SBL到新竹市球迷總是特別的多，一方面是新竹市的籃球運動人口眾多，另方面，市府在此投入3000多萬經費整修，使比賽場地符合國際標準，讓球員能享受這煥然一新的球場，體育館也改善無障礙電梯，讓身障朋友、推著兒童推車的媽媽都能暢行無阻觀賞球賽。賽事詳情可至SBL超級籃球聯賽官網查詢：https://sbl.choxue.com/。

(中國時報)

擇己所愛 都能成才 小鎮醫師蔡明忠 爭取國民黨立委…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。