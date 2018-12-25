戰鼓再起 SBL重回風城

2018年12月25日 01:04 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

睽違4季，SBL超級籃球聯賽第16季「戰鼓再起」將於28日起，再度回到新竹市立體育館開戰！市府表示，本季共有14場賽事在竹市開打，開幕首戰由裕隆納智捷對上台灣銀行，歡迎民眾一同來欣賞精彩籃球賽事。

教育處長李芳齡表示，SBL本賽季最大亮點就是全新「雙洋將」制度，每個隊伍可同時有兩名外籍球員，增加賽事強度，更具可看性，帶給球迷更精彩比賽，她也期盼國內籃球最高殿堂的SBL超級籃球聯賽睽違4季後再度回到風城，能持續點燃新竹市的籃球熱情。

市長林智堅則指出，新竹市立體育館自1997年4月啟用至今，許多新竹人在這個場地打過比賽、看過比賽，有青春有汗水，更多的是新竹人共同的回憶，體育館整修後，讓這座21年的老球場有了新的生命，提供選手、球迷更好的賽事體驗。

他說，每次SBL到新竹市球迷總是特別的多，一方面是新竹市的籃球運動人口眾多，另方面，市府在此投入3000多萬經費整修，使比賽場地符合國際標準，讓球員能享受這煥然一新的球場，體育館也改善無障礙電梯，讓身障朋友、推著兒童推車的媽媽都能暢行無阻觀賞球賽。賽事詳情可至SBL超級籃球聯賽官網查詢：https://sbl.choxue.com/。

(中國時報)