透過玩遊戲 揭露兒童心創傷

桃園市學生輔導諮商中心透過玩遊戲、角色扮演，讓認知和口語表達受限的國小生，「演」出心裡的創傷。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市學生輔導諮商中心透過玩遊戲、角色扮演，讓認知和口語表達受限的國小生「演」出心裡的創傷，有人以車撞母、有人擺弄性交動作，揭發遭家暴、性侵的過程，輔以家長諮詢、學區資源盤點與檢視，由內到外三階段輔導，讓低成就、低自信、甚至有輟學與拒學問題的偏鄉學生，重拾自信。

諮商心理師黃貴貞說，國小學童受限認知跟口語表達，採用遊戲治療模式，在沒有壓力玩遊戲的歷程中，抒發內在情緒，協助個案學生了解自我，最常以芭比娃娃看出家庭功能失當，像是孩子拿卡車撞媽媽，抒發常被處罰、沒有被照顧的難過感受，或是小小年紀就擺弄性交動作，可能家中過多性刺激、甚至遭性侵，朝嘴巴打針傳遞無法表達的遺憾，透過象徵性物件讓孩子傾訴。

黃貴貞說，中心定期巡迴深入復興區各校遊戲輔導，平均1年有400件、成功率約8成，最常因無法掃除家庭危險因子，只能協助孩子情緒穩定、盡量不受家庭影響，她也坦言常感嘆孩子小小年紀就遭遇苦難，也驚訝發現旺盛的生命力量讓孩子有能力照顧自己，有時反倒成為被激勵者。

深山小校小二的強強小小年紀就得擔負重擔，不但要照料中風的爸爸、處理三餐和大小便，家裡不整還會慘遭拳頭伺候，媽媽也忍不住逃家，學校成了他發洩場所，直到中心心理師與社工師家訪時發現強強的苦處，透過遊戲治療解開心防、並懇談喚起強強媽媽的母愛、更盤點社區資源傾全力幫忙，經過7個月努力，強強不再惹事、媽媽也返家甚至到校擔任陪讀志工，教育局希望透過輔導，讓偏遠及弱勢生獲得平等向上的機會。

(中國時報)

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