影響部落格－生命的價值 在於溫度

2018年12月25日 01:04 中國時報 蘇慧貞

依據2017年聯合國人口年鑑，全球平均壽命男性為68.6歲、女性73.1歲；最長壽的地區包括香港：男性為81.9歲、女性為87.6歲。而內政部2018年資料顯示，我國男性平均壽命可達77.3歲、女性則為83.7歲；鄰近的日本地區男性為81.1歲、女性為87.3歲。

生命的長短可以怎麼看待？要怎麼想像呢？2014年諾貝爾和平獎頒贈給當時年僅17歲、為爭取兒童受教權益、巴基斯坦籍的馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai），她也成為史上最年輕的桂冠得主；2018年則出現了到目前為止年紀最長的、96歲高齡的美國科學家亞希金（Arthur Ashkin），他因為在1952年就開始進行一系列重要成就而在物理領域獲獎。

所謂「未達弱冠之齡」或「已過耄耋之年」，對是否能產生影響、發揮貢獻，既不是門檻、也不成為限制！

幾周前，54歲的嚴凱泰先生離世，而他在企業相關成就以外的溫暖品格，卻是大家真正不捨的主軸；94歲、曾經叱吒全球外交風雲的美國老布希總統也在其前幾日辭世，從一連串的追思活動內容中可以了解，大家最想強調、分享的，反而是老布希總統曾說過的話。

「當一個人離世後，留給世人記得的不只是光鮮亮麗的成就，更要有人記得，我們曾經在某一天停下來問一個生病的孩子是不是好轉了？或是曾經因為友人佇足、交換充滿友誼的話語」，而且「在轉身之後，當然自己的家鄉變得更美好」，他看見每個生命的光！

所以，我們如何豐富當下的每一個努力、如何持續生命發展的內容，才是真正定調我們價值的符號吧！願我們新的一歲充滿真心的生活！

(中國時報)