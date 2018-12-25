北市議長選舉 藍營勝算大

台北市議會今將舉行正副議長選舉，國民黨推出陳錦祥（左圖），對決民進黨的劉耀仁（右圖），角逐議長寶座。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北市議會今將舉行議員就職及正副議長選舉，國民黨經初選由陳錦祥搭檔葉林傳，民進黨則推出劉耀仁搭配林世宗，由於兩黨皆未單獨過半，但藍營占有人數優勢，第三勢力扮演關鍵角色，時代力量雖表態支持劉耀仁，但台北監督連線昨決定推派陳政忠、黃珊珊角逐，國民黨幾乎底定可以拿下正副議長寶座。

台北監督連線自提人選

北市議會共63席議員，此次席次分配為國民黨29席、民進黨19席，台北監督連線5席、時代力量3席、新黨2席、社民黨1席、無黨籍4席，今除舉行就職宣誓，同時舉行正副議長選舉。

國民黨擁有29席議員絕對優勢，加上友黨新黨2席，僅要再爭取1席即可過半；民進黨僅剩19席，扣除藍營31席，等同需爭取其他第三勢力全數支持，才有機會逆轉戰局，問鼎正副議長機會渺茫。

綠營坦言勝選難度很高

對於正副議長選情，劉耀仁坦言難度很高，但一切都在掌握中，至於爭取到誰的支持，劉耀仁低調表示，當事人有要求「保密」，無法透露。

陳錦祥則表示，該把握的席次應該都沒問題，會盡量爭取各方支持，但他也十分低調，不願多談選情。

至於擁有5席的台北監督連線，昨開會決議自提人選，議長投陳政忠、副議長投黃珊珊，台北監督連線成員李慶元指出，雖然有候選人來拉票，但目前看來難以影響選情，台北監督連線與其支持其他人，應該要有自己的想法及看法。

(中國時報)

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