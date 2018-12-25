工廠疑偷排汙 三峽河魚翻肚

2018年12月25日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

三峽河24日驚見大批死魚翻肚飄在河面上，河岸惡臭沖天，當地居民苦不堪言，三峽里長黃宗祥質疑，上游工廠偷排汙水惡行層出不窮，希望市府全力查緝；環保局表示，已派稽查人員前往勘驗，初步判定水質無汙染，將待檢驗結果出爐再確認。

連夜大雨 可趁之機

黃宗祥表示，近日連夜大雨，一大早就接到里民抱怨，三峽河面上漂浮大量暴斃魚群，連河床的石頭縫也卡了乾枯的翻肚死魚，連長達30公分的罕見魚種「竹篙頭」都遭毒死，畫面怵目驚心，從大同橋到長福橋，整條河散發濃濃惡臭，附近住戶被燻得受不了，懷疑又是上游工廠趁著連夜大雨偷排汙水，已通知環保局勘驗。

黃宗祥指出，三峽河長期以來飽受上游工廠汙染，有時布滿油汙，被染成陰陽河，有時整條河被泡沫覆蓋成一片白色，還被調侃「三峽祖師廟顯神蹟，又下雪了」，往年都有5、6隻老鷹飛來過冬，如今已邁入年末，1隻也沒出現，就連白鷺鷥數量也減少許多，生態鏈被嚴重破壞，三峽河之美不復當年，令人痛心。

當地居民無奈說，有時主動向環保局檢舉汙染狀況盼得到改善，但得到回覆往往是「勘驗結果符合標準」，但「河川被染的五顏六色，環保局還要堅持符合排放標準？」盼市府提出解決之道，才能遏止汙染問題持續惡化。

抽查水質 並無汙染

環保局指出，上午已派稽查人員前往勘驗，初步抽查水質狀況並無汙染，魚群暴斃是否因為上游工廠排放汙染物影響，仍待釐清，但因魚屍集中在河川中央，稽查人員無法打撈，考量數量不多未處理魚屍，應不至於引發惡臭。

(中國時報)