地主私設柵欄 救護車難行

2018年12月25日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市八旬老翁24日因喘不過氣急需送醫，救護車趕抵時，卻被地主架在牆上的柵欄擋住，不得不徒步把老翁從家中推到巷外上車。昨中午老翁驟逝，居民氣得將送醫受阻畫面PO網，市議員李妍慧痛批地主「太誇張」，要求市府強制拆除。

救護員下車 推著擔架跑

律師錢炳村認為，該窄巷雖未被認定為既成道路，但30年來已是當地人習以為常的道路，因此是否為既成道路，仍有待商榷。不過此案因地主私設柵欄，造成救護車通行不便，而影響救護順利，則可能涉及刑法185條《妨害公眾往來安全罪》，如果有人因此而死亡，刑度更重，為無期徒刑或7年以上有期徒刑。

畫面中顯示，救護車當時前往境福街219巷內一處民宅載送老翁，但因巷口被戴姓地主在房子上裝設鐵柵欄，部分路幅被擋住，導致救護車無法直接開到老翁家門口接送，救護人員只好推著擔架跑進巷內，再將呼吸困難的老翁，在寒風中推數十公尺上車送醫，昨天更不幸過世。

該道為死巷 認定有難度

「太不合理了！」李妍慧表示，境福街219巷是當地居民使用超過30年以上的巷弄，巷口屋主私自加裝柵欄在巷口，這幾天又再加裝新的鐵柵門，讓居民更不易通行，連家中汽機車都難以出入。

李妍慧認為，住戶的進出權利跟此區公共安全不管如何需要優先保障，她已通知都發處，請市府認定其建設柵欄是否違法，一旦經市府認定為既成道路，則可強制拆除阻擋車輛行人進出的私設設施物。

都發處表示，該柵欄以內的路段尚未被認定為既有巷道，將於明年1月4日召開現有巷道認定會議，盼能朝公共利益權、公眾通行的方向協調，不過該巷弄為俗稱死巷的無尾巷，在認定上恐有一定程度的困難。

(中國時報)