太陽能車賽 和美高中3冠王

2018年12月25日 01:04 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

大葉大學與SAE中華民國自動機工程學會聯合舉辦「全國高中職綠色能源競賽－迷你太陽能車競賽」；50輛由高中職學生打造的太陽能車同台競技，和美高中最後包辦3項冠軍，是本屆賽事最大贏家。

教部獎助大葉大學辦賽事

大葉大學副校長葉釋仁表示，大葉機械與自動化工程學系挑戰全國大專院校環保節能車大賽連續5年蟬聯冠軍！今年榮獲教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫」獎助與SAE中華民國自動機工程學會合辦這場賽事，期待透過太陽能車實作與競賽，鼓勵高中職學生發揮創意，成為綠能科技人才。

這次比賽共有11所學校50支隊伍、150名師生參加，同1輛車可參加3項競賽；分別是長度1米2跑道最快跑完的負重競速競賽，以2輛車比拉力、淘汰制的車輛拔河，以及整體設計的創新技術競賽。

能源再利用、更要無汙染

競賽結果出爐，3項冠軍都由和美高中奪得，和美高中1年級陳宗瑋、許桓誠、林柏瑞是負重競速競賽冠軍，2年級陳泰源、洪貫恩、吳冠廷則獲得車輛拔河競賽第1，3年級洪煜翔、姚建銘、曾宣泓則在創新技術競賽拔得頭籌。

大葉大學食品暨應用生物科技學系副教授吳建一是「潔能系統整合與應用人才培育計畫」主持人；他強調，綠色能源是全球趨勢，隨著環境永續意識抬頭，不只是要追求能源的再利用，更要無汙染的潔淨能源，

「全國高中職綠色能源競賽－迷你太陽能車競賽」，邀請全國高中職學生一起投入綠能研發，讓科學教育、潔能教育向下扎根。

(中國時報)