扶輪社贈山區偏鄉 救命利器

蘆洲重陽扶輪社、國際夥伴社、兄弟社捐贈聖馬爾定醫院自動心肺復甦機，院長陳美惠（右五）代表受贈。（廖素慧翻攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導

阿里山區偏鄉醫療資源缺乏，苦了病患及醫護人員，扶輪社集合數區社友共同捐贈自動心肺復甦機、自動體外去顫器、生理監視器等醫療設施，為天主教聖馬爾定醫院阿里山醫療站添利器，24日由院長陳美惠代表受贈。

病患可獲及時救治

阿里山區偏鄉路遙，醫療不便，天主教聖馬爾定醫院阿里山醫療站護理人員常需要陪同傷病患下山做進一步醫療，路程約1小時，極需更完善的緊急醫療器材，以免延誤病情。

聖馬爾定醫院表示，阿里山醫療站最近3年有36例骨折傷患，12件CPR病例，需要緊急救護，曾有重達百餘公斤的病患因缺乏自動心肺復甦機等緊急救護器材當輔助，雖然醫護人員搶救仍回天乏術。

蘆洲重陽扶輪社、3490地區扶輪社、3490地區扶輪社、國際夥伴新發田扶輪社、嘉義市西區扶輪社等社團社友發動勸募，募集自動心肺復甦機、自動體外去顫器以、生理監視器等緊急醫療設備，24日捐贈給天主教聖馬爾定醫院阿里山醫療站。

增加患者的存活率

陳美惠感謝各扶輪社的社友，與聖馬醫院同樣秉持著「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，投入醫療資源給偏遠山區，關懷偏鄉族群的醫療服務。

蘆洲重陽扶輪社長葉永松說，有自動心肺復甦機（Lucas）器材的協助，將有利於醫護人員醫護到院前心肺功能停止的病患，希望透過此次捐贈，提升救護效能，增加患者的存活率。

(中國時報)

太陽能車賽 和美高中3冠王 愛情產業鏈 怎能少了衛武營

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。