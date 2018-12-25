扶輪社贈山區偏鄉 救命利器

2018年12月25日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

阿里山區偏鄉醫療資源缺乏，苦了病患及醫護人員，扶輪社集合數區社友共同捐贈自動心肺復甦機、自動體外去顫器、生理監視器等醫療設施，為天主教聖馬爾定醫院阿里山醫療站添利器，24日由院長陳美惠代表受贈。

病患可獲及時救治

阿里山區偏鄉路遙，醫療不便，天主教聖馬爾定醫院阿里山醫療站護理人員常需要陪同傷病患下山做進一步醫療，路程約1小時，極需更完善的緊急醫療器材，以免延誤病情。

聖馬爾定醫院表示，阿里山醫療站最近3年有36例骨折傷患，12件CPR病例，需要緊急救護，曾有重達百餘公斤的病患因缺乏自動心肺復甦機等緊急救護器材當輔助，雖然醫護人員搶救仍回天乏術。

蘆洲重陽扶輪社、3490地區扶輪社、3490地區扶輪社、國際夥伴新發田扶輪社、嘉義市西區扶輪社等社團社友發動勸募，募集自動心肺復甦機、自動體外去顫器以、生理監視器等緊急醫療設備，24日捐贈給天主教聖馬爾定醫院阿里山醫療站。

增加患者的存活率

陳美惠感謝各扶輪社的社友，與聖馬醫院同樣秉持著「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，投入醫療資源給偏遠山區，關懷偏鄉族群的醫療服務。

蘆洲重陽扶輪社長葉永松說，有自動心肺復甦機（Lucas）器材的協助，將有利於醫護人員醫護到院前心肺功能停止的病患，希望透過此次捐贈，提升救護效能，增加患者的存活率。

(中國時報)