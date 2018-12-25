愛情產業鏈 怎能少了衛武營

衛武營藝術總監簡文彬24日簡報10月中旬開幕季至今亮眼成績。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

衛武營國家藝術文化中心開幕至今已87萬人次入館、售票率8成，藝術總監簡文彬24日宣布這項成果，並向準高雄市長韓國瑜喊話，表示戲劇與愛情緊密聯繫，呼籲也將衛武營納入愛情產業鏈，情侶遊完愛河，再一起欣賞歌劇《杜蘭朵》。

遊完愛河 賞歌劇《杜蘭朵》

簡文彬表示，這幾年持續與高雄市政府協力合作，逐漸打響名號，而明年衛武營立下25萬售票人次目標，更需要吸引南部鄰近縣市觀眾，得仰賴交通、觀光局處甚至中央協力促成「藝文觀光套裝行程」。

「藝文表演裡有滿滿的愛情！」簡文彬舉例說，衛武營與德國萊茵歌劇院攜手共製的普契尼經典歌劇《杜蘭朵》，男主角寧冒被砍頭的風險也要追愛、暗戀王子的女僕犧牲成全自殺，皆是可歌可泣的愛情，類似情節不勝枚舉，希望未來觀光局規畫愛情遊程時，也能協助行銷衛武營相關節目。

票房亮眼 售票率高達80％

衛武營10月13日開幕至今，累計入館超過87萬人次，臉書打卡9萬9000次、觸及846萬人次，且捷運單月運量破15萬人次，更重要是票房亮眼，41檔開幕季演出共完售27場次，售票率達80％。

簡文彬展望來年，2019上半年將推動「當代音樂平台」、台德共製經典歌劇《杜蘭朵》、雲門接班人鄭宗龍與雲門2新作《毛月亮》、明華園創團90年代表作《龍城爭霸》、以及6月的「聚焦荷蘭」系列節目，值得粉絲期待。

營運團隊每年元月進行定期機具設備檢測保養，2月4日除夕至6日初三也會暫停開放，且為了讓更多觀眾輕鬆走進戲院，明年部分場次將規畫「體驗票」，某些視野受到限制的特定座位票只要100元就能購買。

(中國時報)

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