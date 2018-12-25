國民黨開放競選 3強勢均力敵

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣議長龍頭之爭，國民黨中央、地方對「18+5」意見不同調，黨中央最後拍板蔡啟塔等5名違紀參選的新科議員黨員資格存在，推翻先前地方推薦張正治決議，維持開放競選，表態參選張峻、張正治、謝國榮3強誰能出線，今天就能見真章。

花蓮縣正副議長選舉，表態問鼎的有副議長張峻、3連霸張正治、6連霸議員謝國榮，由於國民黨一舉拿下18席，加上蔡啟塔、鄭寶秀、高小成、賴國祥、蔡依靜等5人未被提名且當選，藍軍總計達23席，民進黨3席、無黨籍7席。

議長之爭暗潮洶湧，中央與地方對該5人是否具有黨籍，發生嚴重爭執，縣黨部17日通知18名黨籍議員召開黨團會議，10人出席一致推薦張正治，但決議遭黨中央「打槍」，認為地方要推薦就應納入5人參加黨團會議，但縣黨部不願讓步，堅持5人沒有黨權，也沒有再重新推薦必要。

縣黨部21日再發文向黨中央「詢問」黨籍議員張峻、陳英妹、葉鯤璟及違紀當選的議員蔡啟塔、賴國祥的黨權，黨中央確認張峻等5人黨權有效，認為縣黨部迄今未邀集23名黨員召開黨團會議推薦出議長人選，強硬維持正副議長均開放競選決定。

地方觀察，外界較看好張峻與張正治兩人力拚，評估當選議長要拿下17票才能通過安全門檻，因兩人黨內勢均力敵，勢必爭取綠營議員與無黨籍議員支持，不過民進黨中央已下令施金樹、黃振富、張美慧「投自己」，否則將祭出最嚴厲的黨紀處分。

(中國時報)

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