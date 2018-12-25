北竿硬地超馬 加碼100報名額

2018年12月25日 04:10 中國時報 葉書宏 ／連江報導 ／連江報導

連江縣政府明年3月將舉辦「2019馬祖北竿硬地超級馬拉松」，活動規畫以900人為上限，但報名期限尚未截止已突破上限，主辦單位決議加開100個名額，報名跑者中有來自大陸、香港、新加坡、馬來西亞、日本等跑者，鼓勵有興趣民眾提早報名。

2019馬祖北竿硬地超級馬拉松將於明年3月23日登場，分為超馬、半馬、體驗及健走組，報名期限至今年12月31日，主辦單位統計至24日止，報名人數突破上限900人，為讓更多跑者參加，決議加開半馬、體驗各50個名額，採先報名、先繳費優先。

據統計，超馬共有142人報名、半馬434人、體驗329人、健走組17人，其中，大陸跑者135人，還有香港、新加坡各3人，馬來西亞、日本各1人。

連江縣交通旅遊局長林長青表示，活動自2017年開始舉辦，北竿地形陡峻起伏多變、形成獨有的天然賽道，跑友們稱為「最硬賽道」，因此取名為硬地超級馬拉松，跑步過程中可欣賞獨特戰地景觀及特殊海島風光。

林長青強調，交通運輸部分已協調海運、空運加開班次，跑者毋須擔心交通問題，鼓勵有興趣民眾提早報名，另可提早預訂民宿、飯店，不僅參加馬拉松更可到馬祖一遊，欣賞難得一見的藍眼淚。

主辦單位指出，路線規畫繞北竿島1圈，從北竿塘岐村迎賓館前廣場出發，沿途行經中正路、中山路、北竿大道、坂里村、尼姑山小徑折返、北竿大道、環島北路、芹壁村、環島東路，最後再回到北竿塘岐村迎賓館前廣場，總長度12.5公里，超馬須跑4圈、半馬2圈、體驗1圈。

(中國時報)