書香跨越高牆 收容人悅讀

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中國時報
巫靜婷／苗栗報導

為充實收容人讀書資源，矯正署苗栗看守所首度與銅鑼鄉公所鄉立圖書館合作，讓外界圖書資源進入監所，將知識自由傳播，並給於收容人情感支持，24日舉辦「傳愛飄書香‧翻轉人生追求幸福」啟動儀式，讓書香及社會溫暖關懷跨進高牆，幫助收容人改寫生命腳本，期能順利復歸社會。

秉持資源共享，好書大家讀的理念，結合在地資源，推廣閱讀活動，苗栗看守所於25日起向銅鑼鄉立圖書館借閱50本多元類型的書籍供收容人輪流閱讀，使其感受書香氛圍及社會支持，並協助思考、規畫人生方向，發揮潛移默化的效益，成為重新出發的最大動力。

苗栗看守所所長劉振榮表示，所內收容人大多還年輕，透過與圖書館合作，定期借閱書籍入所，使其能夠透過閱讀書籍建立正確觀念、培養健康身心，與強化拋開過去，積極向善的自信心，借閱書籍不限類型，希望透過增進閱讀的廣度，提升收容人知識內化的深度，進而改變未來。

銅鑼鄉代理鄉長張正秋表示，結合在地資源，推廣閱讀活動，落實收容人品德教育及提升生命的能量，不但充實看守所內閱讀書冊，亦對輔助教化助益良多。鄉立圖書館資源進入監所，除為知識的自由傳播，更是社會對收容人情感的支持，期望讓收容人感受社會沒有放棄他們，並且樂於分享，重新再出發。

(中國時報)

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