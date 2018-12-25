日據名片 重現士紳贈旗美談

雲林縣北港鎮集雅軒北管藝陣保存1面已超過1甲子歷史的「雙獅戲球」繡旗，旗上繡有「北港街新街蔡裕斛寄贈」，24日文史工作者捐贈1張日據時期蔡裕斛名片，藉由2件文物的結合，重現當時士紳熱心地方文化，不惜重資贈旗的歷史美談。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣北港鎮集雅軒北管藝陣保存1面已超過1甲子歷史的「雙獅戲球」繡旗，旗上繡有「北港街新街蔡裕斛寄贈」，24日文史工作者捐贈1張日據時期蔡裕斛名片，藉由2件文物的結合，重現當時士紳熱心地方文化，不惜重資贈旗的歷史美談。

北港集雅軒為北管支系，清咸豐3年由笨港蔡及陳貞、吳石等人發起，日據及光復後因應地方迎神賽會需求，盛極一時。集雅軒保存諸多文物，其中1面日據時期「雙獅戲球」繡旗保存完整，極具代表性。

集雅軒總幹事吳登興表示，此旗的特殊點在於從旗面上方「北港街新街蔡裕斛寄贈」落款文字，可看出北港街為日據時期北港的稱呼，清代則稱呼笨港或笨北港，光復後才稱為北港鎮。

蔡裕斛曾任北港朝天宮委員，是北港重要士紳家，日據昭和初期其家族投資北港戲院、博愛醫院，不僅事業龐大，對於地方事務更是熱心參與，因此才會不惜重資，贈予集雅軒1對繡旗。

繡旗主要是增強藝陣的氣勢，「雙獅戲球」繡旗若請現今繡工製作，估計約要百萬元，日據時期此旗的造價可買1大片農地。目前1面繡旗由集雅軒寄放在北港文化中心，另1面則由北港朝天宮保存。

吳登興說，日前他透過網路蒐集到1張日據時期蔡裕斛的名片，名片上的地址為北港街新街，與繡旗上方「北港街新街蔡裕斛寄贈」落款文字相符合，2件文物的搭配，為古物與捐贈者述說著一段富商熱心地方文化的歷史美談。

(中國時報)

耶誕老人花博迎客 邀您同樂 台東正副縣長 雙博士領頭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。