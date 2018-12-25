台東正副縣長 雙博士領頭

準台東縣長饒慶鈴24日公布縣府新人事，絕大多數局、處首長均留任。（莊哲權攝）

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中國時報
／綜合報導

準台東縣長饒慶鈴24日公布縣府新人事，多數局、處首長留任，副縣長張志明是留美博士，饒慶鈴亦是政治學博士，「雙博士」將聯手帶領台東；屏東變動也不多，23個局處除了3個新任局處長外，其他局處長均留任。

饒慶鈴延續黃健庭五星級團隊，除了副縣長由現任教育處長張志明擔任，教育處長及原住民族行政處處長分別由縣府祕書林政宏及原民處副處長方銘總升任以外，祕書長及18位局處長，包含3位政務官全留任，人事異動應是全國最少的縣市。

饒慶鈴說，張志明是宜蘭人，也在花蓮擔任過副縣長，對3縣都很熟悉，有助於落實推動宜花東3縣區域經濟；她也強調，本身是教育出身，非常在乎台東教育，希望借重張志明的圓融及教育專才。張志明現年54歲，最高學歷為美國明尼蘇達大學教育政策與行政學博士。

屏東縣23個局處除了城鄉發展處、教育處、環保局由新任局處長上任外，包括副縣長吳麗雪、祕書長邱黃肇崇及其他局處長均續留任。新任城鄉發展處長為高市經濟發展局長李怡德，新任教育處長為屏南社大校長江國樑，新任環保局長由前高苑科技大學綠色能源應用系教授顏幸苑。原城鄉發展處長張桂鳳及教育處長王慧蘭，返校任教；原環保局長魯台營因個人生涯規畫離職。

(中國時報)

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