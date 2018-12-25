新北耶誕城 獲評全球最佳市集

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市歡樂耶誕城繼日本、新加坡旅遊團體強力推薦後，再獲紐西蘭最大報先驅報（NZ Herald）推薦為「全球最佳耶誕市集」，與德國埃森等知名耶誕市集並列，更獲OpView社群口碑資料庫全台耶誕活動網路聲量第一名。

新北市歡樂耶誕城每周都有系列活動，每年吸引上百萬人造訪，創造30億以上商機，新北市觀旅局表示，日本國內專營日人出國旅遊的第三大旅行社阪急交通社，日前發佈「2018耶誕節海外旅行目的地排行榜」，歡樂耶誕城打敗歐美國家，成為耶誕旅行首選。

世界知名旅遊網站MATADOR Network選出「全球最光彩奪目的9顆聖誕樹」，市民廣場光雕聖誕樹與美國紐約、法國巴黎、墨西哥市等地耶誕樹同在榜上。

觀旅局說，紐西蘭發行量最大的報紙－紐西蘭先驅報12月中旬發表「探索全球最佳耶誕市集」，新北市的歡樂耶誕城為亞洲國家唯一入選的耶誕市集，與德國埃森、義大利維皮泰諾、法國米盧斯並列。

除外媒的口碑推薦，網路聲量觀測公司OpView社群口碑資料庫觀測今年度11月的聖誕節聲量，其中「新北市歡樂耶誕城」以3萬5952的網路聲量榮居第一，遠遠超越第二1萬159聲量的桃園華泰名品城。

觀旅局說，今年新北耶誕城設計四大燈區，以「銀河星球」為主題，結合捷運環狀線建構、府中商圈、板橋車站站前廣場等地，成功活化新板地區及週邊區域，也讓無數的海內外旅客來到新北市板橋，一睹絕美震撼的耶誕國際饗宴。

(中國時報)

藍軍占優勢 張建榮不敢大意 探看歲月痕跡 關西鎮志出刊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。