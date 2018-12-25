越野車賽殺進校園

登山車越野淘汰賽XCE在日南國中登場，選手同場競技、卯足全力展現騎車技巧。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

登山車比賽也能搬進校園！登山車越野淘汰賽XCE日前在日南國中登場，4種組別吸引全台各地近百位好手尬車；日南國中校長舒富男表示，比賽賽道全由學生親手搭建，選手更能將騎車技巧及實力淋漓盡致發揮出來。

日南國中教練江思翰說，國內首次將越野車淘汰賽引進校園，學校學生除平時訓練外，也有機會參與比賽籌備過程，選手都非常開心；希望台灣登山車運動能向下扎根，為單車愛好者創造更多舞台。

TITANOS首屆校園登山車越野淘汰賽XCE(Cross-country eliminator)23日登場，設有國中男子組、高中男子組、女子組、社會組等4組別，吸引全台近百位好手參加，亞運選手周佩霓勇奪女子組第1名；國中男子組第1名為員山國中簡佑安、第2、3名由日南國中陳瑞芳及黃敬倫獲得。

校長舒富男表示，學校於2017年建設戶外教育基地，是全台首座國中校園越野訓練場；雖場地不大，但確實有效提供學生一個便利訓練環境，學校自由車隊歷年來表現相當優異。

日南國中指出，為推廣登山車運動及交通安全概念，特與AGOGO公司合辦全台首次校園XCE賽事；XCE將4X＋Cross-country的元素組合在一起，相當有趣及具觀賞性。

(中國時報)

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