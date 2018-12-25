北港朝天宮永續光環境 獲特別獎

北港朝天宮打造永續光環境，獲「台灣光環境評審團特別獎」。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

北港朝天宮為配合去年台灣燈會在雲林舉行，斥資千萬元利用光雕照明，讓朝天宮成為最璀璨的「巨型花燈」，「台灣光環境獎」評審委員肯定廟方拋卻燈會節慶時一次性炫亮作法，改為建構永續燈光照明的用心，特別頒發「評審團特別獎」。

中強光電文化藝術基金會為鼓勵政府與民間單位創造健康優質的光環境，今年首度舉辦「台灣光環境獎」，23日在淡水雲門劇場舉行頒獎典禮，除了頒發「哈瑪星光任務」與「鐵道部廳舍」2座大獎，另頒給北港朝天宮「評審團特別獎」。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，去年台灣燈會由雲林縣主辦，廟方為了共襄盛舉，斥資千萬元邀請國際燈光大師周鍊，利用光雕照明從高處往下照射整個朝天宮外觀，內部燈光也加以改良，打造朝天宮成為最璀璨的「巨型花燈」。

周鍊曾負責設計美國自由女神的燈光照明，北港朝天宮藉由大師之手，建構永續的燈光照明，以統一的光色整合整體光環境，塑造以信仰為主題的區域特色，讓北港朝天宮愈夜愈美麗，成為去年台灣燈會北港燈區最醒目的地標。

廟方指出，北港朝天宮媽祖廟在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，迄今已超過50年，可說是國內花燈的原鄉，但寺廟必需與時俱進，因此除了保留傳統的花燈元素與燈光照明，也藉由國際燈光大師的操刀，結合現代科技付予朝天宮更多元的風貌。

(中國時報)

越野車賽殺進校園 萬丹泥火山噴發 村長玉米田遭殃

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。