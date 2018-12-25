北港朝天宮永續光環境 獲特別獎

2018年12月25日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

北港朝天宮為配合去年台灣燈會在雲林舉行，斥資千萬元利用光雕照明，讓朝天宮成為最璀璨的「巨型花燈」，「台灣光環境獎」評審委員肯定廟方拋卻燈會節慶時一次性炫亮作法，改為建構永續燈光照明的用心，特別頒發「評審團特別獎」。

中強光電文化藝術基金會為鼓勵政府與民間單位創造健康優質的光環境，今年首度舉辦「台灣光環境獎」，23日在淡水雲門劇場舉行頒獎典禮，除了頒發「哈瑪星光任務」與「鐵道部廳舍」2座大獎，另頒給北港朝天宮「評審團特別獎」。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，去年台灣燈會由雲林縣主辦，廟方為了共襄盛舉，斥資千萬元邀請國際燈光大師周鍊，利用光雕照明從高處往下照射整個朝天宮外觀，內部燈光也加以改良，打造朝天宮成為最璀璨的「巨型花燈」。

周鍊曾負責設計美國自由女神的燈光照明，北港朝天宮藉由大師之手，建構永續的燈光照明，以統一的光色整合整體光環境，塑造以信仰為主題的區域特色，讓北港朝天宮愈夜愈美麗，成為去年台灣燈會北港燈區最醒目的地標。

廟方指出，北港朝天宮媽祖廟在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，迄今已超過50年，可說是國內花燈的原鄉，但寺廟必需與時俱進，因此除了保留傳統的花燈元素與燈光照明，也藉由國際燈光大師的操刀，結合現代科技付予朝天宮更多元的風貌。

(中國時報)