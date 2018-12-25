萬丹泥火山噴發 村長玉米田遭殃

2018年12月25日 01:04 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

萬丹泥火山24日上午8時50分於灣內村香內路段噴發，已是今年第2次，噴出的泥漿高度達2、3公尺，更淹進周邊即將採收的玉米田，園主陳玉意1個月前剛當選灣內村長，25日即將就職，不少村民見狀都向他恭喜，他只能苦笑點頭道謝。

萬丹泥火山位於萬丹鄉及新園鄉交界，因此處地底蘊藏豐富天然氣，爆發時會有大量泥漿噴發而出，幾乎年年噴發，不過地點並不固定。

最早發現噴發的受害地主陳玉意指出，上午正在田區作業，發現田邊坡檻的地方突然有泥漿噴出，且緩緩泥流一直蔓延至田中央來，趕緊打電話請友人開來怪手支援，將泥漿引流至另一端的排水溝，才沒讓災情擴大。

他說，玉米已種植超過百來天，約再15天就可以採收上市，如今泥火山爆發，淹過的田區幾乎報廢，損失難以估計，還待相關單位進行丈量。

「村長，恭喜啦，這樣就是要發了！」鄰近村民聞訊前來看熱鬧，看到泥火山爆得猛烈，且正巧在陳玉意的田區附近，大夥都熱情向他恭喜，直說這是為新科村長就職慶祝，大夥你一言、我一語，陳玉意聽了也只能苦笑道謝。

由於泥火山噴發點地點正巧在農路上，擔心有民眾靠近會發生危險，警方拉起封鎖線，有民眾點火加速氣體燃燒，新園、萬丹消防分隊人員則在現場部署消防車輛與水線警戒。

(中國時報)