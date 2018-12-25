廢棄彈頭 化身和平之鋁

2018年12月25日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

翻轉武器的刻板印象！復興商工與中科院進行建教合作，美工科三年級11名學生利用廢棄彈頭引信製作出「和平之鋁」系列作品，彈頭引信成為燈飾、擺設藝術品，不僅符合環保概念，更藉此宣揚和平的理念。

學生林孜璇、王念慈、何芊芊、吳明珊、李昀軒、周育如、張玉婷、陳嘉惠、傅姿樺、蔡嘉栩、張育碩利用廢棄彈頭引信製作出「和平之鋁」13件系列作品，作品在校內展出獲得不少共鳴，榮獲產品與工藝設計類優選、華夏科技大學獎助學金。

何芊芊表示，11人設計出13件作品，每件都可成為獨立的藝術品，但都圍繞著主題「和平之鋁」，她們設計出有停戰概念的「蠍戰」、傳遞和平信念的「和平使者」、燈塔造型、指引方向的「守望者」小夜燈、「刺衛」、「生生不息」等藝術品。

傅姿樺、蔡嘉栩說，作品中也包含實用性的作品，可以放置雨傘的「降落傘」雨傘架、「層熾」、「一馬當先」、「節節高升」、「悠魷」小夜燈，另外還有結合喇叭功能的「into音兔」。

學生強調，利用和平意念與軍事零件結合，不僅可以翻轉民眾對於武器的刻板印象，更能強化宣揚和平的信念，同時主要結構都是利用中科院提供的多餘鋁質零件，儘管非常的重，設計起來並不輕鬆，但可以讓廢棄物再造，達到環保、資源永續的理念。

復興商工校長王志誠表示，該校是培育國內美術人才的搖籃，每年都寫下無數不朽的傳奇故事，獲教育部頒全國藝術教育貢獻績優獎學校、新北市高職旗艦計畫最佳學校。

(中國時報)