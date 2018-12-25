AI偵測違停 駕駛人要當心

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中國時報
／桃園報導

桃園市政府交通局推動科技執法，使用AI技術自動偵測各種違規停車行為，警示駕駛人盡速駛離，有效解決因違停所造成的交通亂象。交通局表示，目前執法設備已在桃園、內壢、中壢火車站等地及部分公車停靠區設置完成，即日起展開違停偵測。

交通局首開六都之先，今年7月在內壢火車站試辦違停偵測警示，可自動蒐證違規車輛照片及錄影檔，違停逾1分鐘即會顯示警示標語，並傳送至違規偵測平台上，提供警方進行違規舉發。

交通局長劉慶豐說，內壢火車站自科技執法以來，民眾檢舉違停件數從每月110件大降至5件，警方舉發件數也從20件降至2件，進一步爭取交通部補助計畫，分別在台鐵桃園站及中壢站，以及桃園、八德、中壢、平鎮區等11區公車站停靠區建置完成科技執法設施，目前測試運轉中。

市長鄭文燦24日前往中壢火車站視察，表示科技執法是市府交通微整形中的一環，目的避免車站前接送區車輛臨停逾時和解決公車因違停無法順利靠站問題。

他說，擴大使用影像辨識技術自動偵測違停，可大幅減少警察執勤負擔，也符合桃園以資訊技術發展智慧城市的目標。劉慶豐也呼籲，各類車輛駕駛人依規畫區域停等接送旅客，勿占用公車停靠區，科技執法目的在於有效嚇阻違規行為，減少交通事故發生，期望正式上路後，可兼顧交通安全與順暢。

(中國時報)

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