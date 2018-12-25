AI產業人才培訓據點 高雄揭牌

勞動部高屏澎東分署及資訊工業策進會合作成立「AI產業人才培訓據點」。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

「大人物」時代來臨！產業與待業者該如何面對大數據、人工智慧及物聯網的新局，勞動部高屏澎東分署及資訊工業策進會合作成立「AI產業人才培訓據點」，為在地產業客製化培育人才，待業者也具備新競爭力。

勞動部主任祕書陳明仁表示，人工智慧技術與大數據的應用持續發酵，行政院宣示2017年為台灣AI元年，並已提出4年期「台灣AI行動計畫」，而勞動部為因應相關產業人才需求，充裕中南部數位科技訓練資源，協助待業民眾進入具有發展性產業，先後在台中、高雄成立AI產業人才培訓據點。

資策會代理執行長蕭博仁說，聽到AI大家都會哀，因為危言聳聽下，有人憂心AI是否會有很多人力會被取代？以疲勞駕駛為例，AI可以輔助駕駛更安全行駛，降低危險。蕭博仁盼與勞動部合作，並配合教育部AI教育，導入中南部不要有資訊落差，更要與業界結合不要發生學用落差。

分署長程泰運表示，將陸續辦理就業導向AI主題職訓課程，規畫開設5班，28日率先開辦「AI行動智慧系統應用人才就業養成班」失業者職前專班，預計培育120名AI專業人才。可連結「台灣就業通」網站查詢課程資訊或電洽07-8210171，訓練費用將依是否具特定對象的身分別，享有全額或8成政府補助。

(中國時報)

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