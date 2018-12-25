李俊毅參選 只拚經濟不碰政治

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中國時報
／綜合報導

民進黨前副祕書長李俊毅24日北上舉行記者會，宣布參加台南市第2選區立委補選，他左批屬於新系的對手、勞動部前次長郭國文，右打民進黨另一名參選人陳筱諭，強調他的參選是改革第一步，並回應人民想法，若未來重回立法院，絕對不加入任何派系；他也不會碰政治議題，將以經濟議題優先。

李帶著選區內179位里長支持他的連署簽名，召開記者會。他抨擊，民進黨這回九合一選舉大敗，新潮流不用負責嗎？難道要靠新系救民進黨嗎？新系的郭國文得到市政府全力支持，就他了解，行政院長賴清德私下請託許多民進黨議員、里長，甚至是無黨籍議員，要全力「支持愛將」。

李俊毅說，他當過黨中央的副祕書長，在提名時哪敢特別偏向哪邊，但民進黨台南市黨部卻全力支援郭國文的記者會；若現在黨內還在搞派系、玩權謀，人民只能對民進黨說，「Goodbye, my love!」

李俊毅怒批，郭國文公開說自己是台南市長勝選的最大功臣，但黃偉哲得票不過38％，變成少數執政黨，「不知道要歹勢，若郭國文要參選，先退出新潮流吧！」

李俊毅批評另一對手陳筱諭是前無黨籍市議員郭秀珠之女，郭當年與國民黨合作，是前市長賴清德因為議長選舉不進議會的始作俑者，「若民進黨提名兩位其中一人，要怎麼向人民說明，民進黨會改革？」

郭國文回應說，外界最詬病的不是派系問題，而是黨內過度競爭所造成的惡鬥現象，希望李俊毅同志別再老是企圖用惡鬥的方式來取得社會認同，以免重蹈覆轍。

陳筱諭則表示，這些老政客只會抹黑、只會內鬥，還活在舊政治的負能量，他們不就是造成民進黨敗選的原因嗎？她只談正面、不談負面，只有年輕人才有改革的勇氣，才能開創未來。「就讓這些老政客，繼續留在滿清末年吧！不要妨礙台灣民主政治的發展。」

(中國時報)

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