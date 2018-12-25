點亮屏東 打造屏東品牌

2018年12月25日 01:04 中國時報 潘孟安

今天是連任就職屏東縣長的日子，4年前的今天，我寫下「人」字，期許縣府團隊以人為本，讓人民安居樂業。現在，我要說，未來4年「人」仍是施政重心，只要是在這片土地上生活的所有人，我們都有責任照顧，所以，施政將秉持「貫徹執行安居大社區、打造優質生活環境、提升屏東城市知名度」三大重心，會跟鄉親努力，形塑屏東品牌，行銷全球。

今天也是西洋耶誕節，為了迎接2019台灣燈會，我們利用溫馨耶誕讓屏東亮起來，當全縣各鄉鎮接力亮起來，屏東迎接30年來第一次的榮耀盛事，也開始倒數計時。

屏東公園的粉紅耶誕，首次降下冬雪，我扮成聖誕老人，感受國境之南難得雪景，真的很夢幻。現代音樂殿堂屏東演藝廳也打上七彩燈光，不斷變換顏色組合，這裡能滿足聽覺，現在也能享受視覺饗宴。

恆春百年古城，在月光下點亮4座城門還有斑駁城牆，百年歷史印記再添新亮點，對恆春半島別有意義；萬金是全台最有耶誕味的小鎮，今年回歸傳統溫馨，百年天主堂在詩歌中點燈，家戶別出心裁的馬槽擺設，全庄喜迎聖嬰；四重溪溫泉季紫色燈海和落山風藝術季更提早點燈，讓許多遊客驚艷連連，特地南下拍照打卡。

點亮屏東、辦好燈會是全屏東的大事，33鄉鎮精心打造特色花車接力點亮，期盼透過台灣燈會，讓屏東站上世界舞台，縣民朋友能光榮說出我是屏東人。

(中國時報)