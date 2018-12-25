小人物大時代 品味故事館

中平路故事館2015年正式開館，成為桃園市第一座城市故事館。（文化局提供）

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中國時報
／桃園報導

元旦、春節連續假期還不知道該去哪嗎？不如到桃園中壢懷舊一日遊，逛逛馬祖新村文創園區、中平路故事館，在文史氣息與小輕新風格的感受下迎接美好的一年。

中平路故事館位於中壢火車站前，興建年代是昭和5年，以日式雙併建築作為日據時期提供給來台日人居住處所，台灣戰後政府配予公務員作為宿舍，由任職山地課的王國治課長與教育局的廖運全及其眷屬入住，兩家四代曾在這裡度過一甲子的流年歲月。

中平路故事館在2010年公告登錄為歷史建築，成為桃園市政府文化局推動城市故事館的系列計畫，以小人物、大時代的人文故事與館舍記憶構成歷史建築再利用的內涵，歷經調查研究、設計規畫與整修等階段，2015年正式開館，成為桃園市第一座城市故事館。

同樣位於中壢的馬祖新村，則是龍岡第一個眷村，建造於1957年，2004年登錄為歷史建築，目前是「國軍老舊眷村文化保存區」13處之一，並由文化局代管，經由桃園市政府採分年、分期方式進行修復活化工程，「馬祖新村眷村文創園區」在2018年4月正式開放營運。

文化局規畫把園區打造成擁有眷村創意、拍攝空間、特色餐飲、文創工作室、電影放映空間及親子會館等多功能文化創意園區，並透過修復再現馬祖新村眷村生活空間，未來將透過展覽及活動之導入，保留眷村特色，並配合桃園電影節播放眾多國內外精選影片，馬祖新村幼兒園也預計規畫為擁有戶外表演、戶外防災公園、室內音樂排練場、室內展場等多功能場域，提供親子休憩藝文空間。

（桃園市政府文化局廣告）

(中國時報)

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