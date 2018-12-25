蔡政府對管案認賠殺出

2018年12月25日 04:10 中國時報 彭蕙仙

僵持超過11個月的台大校長遴選案，終於在平安夜解套。教育部長葉俊榮24日宣布，教育部勉予同意校長當選人管中閔的人事案，但台大必須在3個月內針對遴選瑕疵對外充分說明。

葉俊榮此舉，可視為民進黨政府對「管案」的認賠殺出，在此案已明顯「斷頭」之下，教育部再拗下去也沒有什麼意思，因為不可能贏的。

分析起來，有四大因素促成了這個結果的出現。

其一當然是民進黨九合一的敗選；其二是長期以來，主流輿論幾近一面倒支持台大遴選結果；其三是台大校長遴委會的堅持；第四則是管中閔個人的人格特質。九合一選舉結果顯示最新民意對民進黨的鴨霸與顢頇已無比厭惡，所以選後，北農總經理吳音寧就下台了；之前綠營護航吳音寧說得天花亂墜的種種優點，選後立刻就蒸發了，就像〈長恨歌〉裡描寫唐玄宗處死楊貴妃的景況：「宛轉蛾眉馬前死」。現實主義是政客的護身盾牌。

同樣地，若非九合一選舉大敗，民進黨也不可能把聘書發給管中閔。因為這分明是認輸的舉動。儘管做為工具人的葉俊榮還提出了但書，認為遴選有程序瑕疵，遴委會應該對這些爭議負起責任，台大要提檢討報告云云，但實質上就是放行了。

當然，此案如果遴委會中途就範，或是管中閔本人提早陣亡，也等不到翻案的機會，因為政治就是比氣長。民進黨習慣性黑知識分子、文化人，就是看準他們臉皮薄、撐不久，沒想到管中閔不吃這一套。而遴委會中雖有少數委員一再生事，但總體而言，遴委會一直與管中閔是同一陣線，共同抵禦蔡政府。

雖然管中閔沒有站在第一線與蔡政府對抗，但就在12月10日，管中閔還曾公開表示，沒有理由不堅持下去。這話應該會讓蔡政府覺悟，知道自己面對的是無比韌性的非典型學者，「江流石不轉，遺恨失吞吳」，卡管已經無以為繼了。

從外在的社會氛圍來看，這次九合一選舉有候選人提出「拒投民進黨，台大有校長」的競選口號且高票當選；還有政治人物表明要用2020終結民進黨執政，來換取管中閔就任。眼看管案已經變成對手的選舉提款機，蔡政府如果再不放手，政治智商也未免太低了。

此外，台大自主聯盟向葉俊榮遞交「全世界沒有校長時間最長大學」的金氏世界紀錄申請書，雖屬戲謔之舉，但也凸顯了事情的荒謬與台大絕大部分師生的憤怒情緒。更重要的是，監察院日前二度認定教育部未核定台大校長是逾越憲法的監督性，並提出糾正。教育部無法對這些外部壓力視而未見。

當然，即使管案解圍，也不表示管中閔就任後就會一路綠燈。單看行政院長賴清德提醒葉俊榮管案事關重大，「要審慎思考」，就可知此案很快將進入第二回合的大鬥法。等在管中閔前面的，將是校內、校外獨派的攻擊與圍剿。

看看日前太陽花集團如何凌遲江宜樺，想必對管中閔也絕不會手軟，而蔡政府則大可兩手一攤說不關他的事。接任台大校長之後的管爺，可更要挺住啊！（作者為資深媒體人）

(中國時報)