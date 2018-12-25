2018年12月25日 04:10 中國時報 林昭禎

有句話說：「有關係就沒關係；沒關係卻有關係」，原是指官場中和高層另有交情，不僅容易飛黃騰達，同時無論發生大小事，最後都會「沒關係」。不過在今日這個人際互動頻繁的環境，即便是「背景」雄厚，也可能自以為「沒關係」，因而誤判情勢，演變成「有關係」。正如國營事業史上的首例─台灣石油工會（中油工會）公投罷免董事長。

素有養鴨博士別稱的中油董事長戴謙，上任才年餘，即遭工會發動不信任投票，可知居高位者，千萬不要自認「有關係」就能保平安無事。且看該公司前董座陳金德，就算是總統府祕書長陳菊的愛將，仍在815大停電後，因輿論撻伐而下台，顯然這年頭的「沒關係」，搞不好就會有關係。

外界常以行政院為了讓戴謙順利就任，還刪除了國營事業負責人初任年齡不得逾65歲之規定，說明其與院長賴清德之關係。但從戴董事長因應油品消耗日益減少的問題，擬將中油營運方向由黑轉綠，從賣油的改成賣電的，此一構想並非所有的員工或加盟商都不滿來看，此次中油工會所發動的董事長不信任公投案，很可能與戴董事長的決策及行事有關。

這點自工會發表的「3大不滿」聲明，即濫權承諾「95汽油出包」賠償；無心中油本業；以及在內部搞小團體，即可發現因公司重大決策並非由下向上，導致勞資互信不足。特別是「石化產業」若未來不再是中油的發展重心，那麼員工的技能轉換便是一大挑戰，不過資方卻未廣泛聽取基層意見。

團結、協商與爭議，向來是勞工為保障權益所行使的三大策略，工會之所以會跳過協商，甚或採取怠工，直接用公投表達對公司領導人的不滿，也許正是溝通無效的反應。儘管這次不信任案的投票結果，對「官派董事長」不具效力，但主其事者仍應深思，何以中油的內部治理始終問題不斷？

這個組織龐大且擁有1萬6000名員工的國營事業，看看它近幾年發生的大小事，不論是企業化的議題，還是工安、品管出包，在在說明公司已面臨非改不可的壓力。雖然戴董事長以身作則，開了領導人親自參與環境教育課程的先例，但徒法不足以自行，還是該去了解為什麼工安意識無法在每個員工心中生根？

再者為了降低2035年禁售燃油汽機車，對中油可能造成的衝擊，是否應盡早展開分區座談，多與基層交換意見，同時透過簽署團體協約的方式，保障員工在轉型過程中之權益，方能齊心共同處理改造危機。

相信中油工會的董座不信任案，想凸顯的並非是董事長與主政者的關係，而是希望領導人戒慎恐懼。別以為從上至下的決策沒啥關係，小心此舉與基層的反撲可是大有關係。

（作者為國家政策研究基金會研究員）

(中國時報)