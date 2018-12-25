台灣將成美中之爭熱點

2018年12月25日 04:10 中國時報 劉孟俊

本文研判在美中貿易爭端下，2019年中國大陸可能優先處理的對台經貿政策，對此，有必要先盤點大陸經濟所承擔的長期結構性問題，主要研判其國內經濟政策的主軸。不論是美中對峙加劇，中國反擊美台關係，或兩岸危機加深的情境，大陸都有其必須處理的內部經濟政策議題。

大陸未來10年將面臨人口結構老化，財政負債也因此會加劇。優先發展的產業科技除自動化生產系統外，生物科技和養老照護產業也有需要。研判大陸在2020年宏觀經濟將面臨停滯性通膨以及失業潮威脅。

大陸已意識到，美國所主導的美中經貿摩擦短期內難以落幕，美中關係將處於長期緊張狀態。美國對外經貿政策將透過各種管道刻意削弱美中彼此的供應鏈關係，預期未來大陸雖對美國農牧產品仍有一定需求，也同時供應美國內需市場所需的民生消費財，但彼此的製造業供應鏈關係將面臨削弱的趨勢。

當前，維持社會穩定秩序與內部和諧發展是大陸的最大挑戰。北京有必要強化對中小企業和民企的扶持，尤其在農村創造就業機會，以因應失業潮。尤其，在美中貿易戰的衝擊下，大陸為解決宏觀經濟的困境，可能試圖打破地方保護主義，整合其國內破碎零星的地方市場，提升消費內需與投資動能。

大陸為因應美國對外FTA的毒丸條款，預期將加速落實各種FTA關係，也利用一帶一路確保能源安全與對外合作關係。北京可能願意做更多讓步以求取各種區域經濟整合加速完成，藉以削減美國在亞太的影響力。此外，大陸仍將致力於人民幣國際化，包括建立人民幣計價的石油市場與加深本幣互換機制，藉以削弱美元的國際地位。

預期大陸除了對社會呼籲科技的自力更生外，仍將大舉在國際間做技術搜尋與引進人才，尤其是對台的人才和科技產業引進。大陸將持續推動5G等新一代的行動電信標準，推廣在發展中國家普遍使用。這意味著，大陸將利用數位優勢帶動生產力成長，並整合發展中國家的跨國工業互聯網等聯盟關係。

在主導兩岸關係方面，大陸可能藉此次九合一選舉結果，代表其過去以來以台灣民間社會為主體的兩岸工作有其重要成就，因此，仍將秉持訴求台灣民眾和青年為對象的政策作為，加強對台基層工作。其次，預判大陸2019年將強化對藍營主政城市的交流，深化多個兩岸城市論壇，爭取台灣民間對大陸的認同。

然而也不排除大陸會反擊美台關係升溫，在台灣總統大選後，透過管道就公共事務恢復兩會事務性接觸，針對兩岸租稅CRS等議題，恢復兩會運作機制，探尋兩岸取得實質關係進展的機會。

（作者為中華經濟研究院大陸所所長）

(中國時報)