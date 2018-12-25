政治力退出校園

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中國時報
楊永年

管中閔最終獲教育部發放聘書，擔任台大校長，此舉也在重新確立大學自主治理的精神。理由在於，校長遴選委員會具有獨立性，教育部必須尊重。茲分述如下：

一、獨立於大學之外：國立大學校長遴選委員會委員由校務會議選出校內代表、校友代表與社會公正人士，並由教育部指定3位委員。因此，所組成的遴選委員會獨立於大學之外，不隸屬於大學。唯因遴選委員會係臨時性的任務編組，沒有配屬行政人力，所以只能請台大行政人力支援，因此有時會被誤解遴選委員會隸屬於台大。例如美國加州大學（UC）系統的治理委員會有其獨立的行政組織系統與人力。

二、獨立於政府之外：國立大學校長遴選委員會委員由於係前述方式選出與遴派，所以也不隸屬教育部。換言之，教育部與國立大學校長遴選委員會沒有上下隸屬關係。而且教育部已有3位委員，本來就存在官方的代表性，所以國立大學校長遴選委員會也獨立於政府之外。其所作的決議，所選出的校長，本來就有合法性與合理性。再以加州大學為例，州政府每年補助加州大學大筆經費，州長亦為加州大學治理委員會委員。不過，開會時通常他不會到場，或到場開會通常也不會發言，也就是對大學充分的尊重。

國立大學校長遴選之所以走到目前的遴選機制，主要也在避免政治力不當的介入。例如早期國立大學通常會提出2至3名校長候選人的名單，送請教育部裁決，教育部經常不圈第1名，以致造成社會大眾對政治力介入校園的疑慮。也因為這樣的機制，明顯造成政治力介入，才演變成現階段由遴選委員會選出1名人選，由教育部聘任。因此，這次教育部「勉予」同意聘任管中閔擔任台大校長，其實只在確認大學自主治理的機制。至於大學自主治理之所以要獲得尊重或重視，背後除了「言論」與「講學」自由，最重要是在於大學學術獨立性必須獲得政治的尊重，才能發揮引領社會的功能。

為了避免出現類似政治介入大學校長遴選的問題，教育部有責任進一步思考與強化大學自主治理，目的在強化大學的國際競爭力，讓大學有更大的自主空間，強化學術能力。或者，大家也知道，台灣的國立大學競爭力一直在流失，原因無他，主要在於缺乏足夠的經費以及自主治理能力。為了下一代，如何協助國立大學提升國際競爭力，政府責無旁貸。只是，經過這次的風波，我們必須思考，如何避免類似問題的再次發生。這不只是政府必須深切檢討，也是大家必須重視與監督的議題。終究，民意還是讓政治力在校園中退場了。

（作者為國立成功大學政治系教授）

(中國時報)

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