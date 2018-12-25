2018年12月25日 04:10 中國時報 主筆室

前民進黨立委陳朝龍因賄選被判刑定讞，監察委員高涌誠為陳提出調查報告，質疑法官判決心證，引發法界一致撻伐。如今，立法院已決議召回駐日代表謝長廷就關西機場事件專案報告，高涌誠應藉此機會立案調查，替已故駐大阪辦事處處長蘇啟誠平反冤屈，才不枉昔日司改尖兵的正義形象。

高涌誠是蔡政府政黨輪替後上任的監委，和陳師孟雖然背景不一樣，但目標對象一致。陳師孟是替阿扁總統平反，要打辦綠不辦藍的司法官；高涌誠這回除了是替前民進黨立委賄選案翻案，更是和替陳朝龍打官司的律師林永頌同鼻孔朝法官出氣。

不過，調查報告介入法官獨立審判核心，確已逾越監委本分職責，遭法界痛斥其行徑是「赤裸裸、不加矯飾地干預司法審判的行為」，並認為監委應移開干預的手，注意與司法權的分際。

不僅如此，陳師孟和高涌誠還犯了嚴重錯誤，就是翻舊帳、炒冷飯，得不到民心支持，監委要糾舉的是行政官僚體系的不公不義，讓有心為國家服務的公務員能夠安心工作，而不該是戴著有色眼鏡為政治服務。

這次大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生，引發社會討論，駐日代表謝長廷未能深切檢討，卻把責任推給發文的大學生。當大學生父親擔心兒子受不了網路霸凌壓力找藍委幫助，謝竟爭功諉過，惡意指是政黨刻意庇護，反稱自己是替蘇啟誠解套的大恩人。

前監察院長王建煊曾建議監委若要成為稱職的真正包青天，就要時時以伸張公平正義為念，有愛心才會有責任感。高涌誠具有法律專業又對司法改革充滿熱誠，就該好好查明關西機場事件真相，追究有無欺壓下屬的行政霸權，相信這更能打造明鏡高懸的御史風範。

(中國時報)