小內閣破藍綠格局

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中國時報
紀俊臣

九合一地方選舉，當選人將於12月25日分別宣誓就職。就在就職前夕，6直轄市和16縣（市）首長紛紛宣布各該地方政府的新上任機關首長和單位主管。這些所稱「小內閣」的「閣員」，分由不同管道晉用，有的由地方政府直接晉用，有的由學界找人。比較受到媒體關注的包括：北才南用，如新北市副市長李四川出任高雄市副市長；由白轉藍，如柯文哲台北市長選辦發言人林筱淇出任台中市政府觀光旅遊局局長；當然也有由綠轉白，如台中市政府祕書長黃景茂、地政局長張治祥，投效台北市政府，分別出掌都市發展局和地政局；由藍營直轄市單位副首長出任縣（市）單位主管，如新北市政府工務局副局長林茂盛、體育處副處長王泓翔分別出任宜蘭縣政府祕書長、教育處長。

這些人事異動媒體似較為重視那些地方政務官的出身和落腳，比如李四川因長年跟隨朱立倫，而被視為朱立倫的代言人。由於此次朱立倫即將成立「競選辦公室」角逐總統大位，因此李四川南下發展，不免被設定為朱立倫布局大位的前進高雄部隊長；而林佳龍大將轉進台北市，即被賦予「白綠合作」的意涵，認為柯P布局總統大選；甚至有人認為盧秀燕找柯P大將係著眼於柯P一旦出掌國政，可有聯繫管道。對於這些「插旗論」的捕風捉影，固然顯示媒體的政治敏感性，卻也不失「楚才晉用」的美談。

2020年總統大選已因2018年地方選舉結果在生態上有了顯著變化，國民黨大勝已給黨內大老很大信心，有意無意的表態呈現多人角逐的態勢，自然需要先行插旗，以利先馳得點。反之，民進黨大敗後，黨中央有意與柯文哲合作，先有蔡英文與柯文哲的北門會，但1月26日的台北市立委補選，柯、綠各提自己人參選，柯、綠的合作恐怕漸行漸遠。

儘管地方小內閣的人事布局，有這些政治極為敏感的話題，但就小內閣閣員的轉進，至少可說是打破藍綠舊格局。台灣政壇長期以來即被批評為缺乏培養人才，有人才斷層之虞。此次韓流所以造成瘋狂，一方面是難得找到接地氣的政治人才；另一方面即是沒有培養人才的急就章現象。國家人才在事務官固可循序漸進，並由地方到中央逐層培養，但政務官除本身的氣質外，其歷練亦至為重要。

此次有年紀稍長者的南北歷練，更有中壯年的政務官之養成，而且是在不同政治陣營的經歷，此種政治人才培育當係非常難得的政治融合模式，將有益於為台灣長久以來的藍綠對立找出一條和解之路。（作者為銘傳大學社會科學院院長）

(中國時報)

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