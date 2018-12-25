忠孝東路擦肩而過的心碎

2018年12月25日 04:10 中國時報 黃心華

這4年下來，經過台北忠孝東路與光復北路交會口附近的民眾，必然都會望著那顆命運多舛的「巨蛋」而興嘆。台北未來到底要不要「拒蛋」，這幾天又隨著市府內閣換屆之際，爆出許多令人哭笑不得的戲碼。第二任的柯市長顯然轉了彎、換了腦袋，雖然這對台北的未來並非壞事，但這個轉變，真是讓曾經為柯文哲衝鋒陷陣的林洲民局長情何以堪。

大巨蛋作為一個非常具有代表性的現代公共建設，其實在興建過程中的許多疑難雜症，只要心無邪念便能一一克服。無奈柯文哲4年前一上任就處心積慮要讓前市長郝龍斌難堪，柯市長為了捅別人的樓子而製造樓子，甚而輕率將一個重大投資汙名化的後果，就是讓大巨蛋空轉4年，導致柯市府4年來僅剩「北門重見天日」一案可供說嘴。

柯文哲過去幫大巨蛋搞出許多「創造性爭議」，令人印象深刻的就是進行逃生模擬時，其設定的條件為人潮不能疏散至鄰近的大馬路及園區範圍外，甚至還質疑若人潮疏散，消防車將無法靠近等匪夷所思的假設。如果依這樣的標準，全台多數的交通場站、摩天大樓及大型集會等，恐怕都需要「砍掉重練」。

這個例子說明了，在政府資源極為有限而必須導入民間力量從事開發建設的今日，如果繼任的首長不能夠用客觀持平的心態來審視過去每個決策環節的時空背景，並把參與投資的廠商視為「戰友」而非「戰犯」時，絕不可能讓廠商放心投入BOT專案，也不可能讓這座城市有源源不絕的投資和工商發展。

過去4年間原本沸沸揚揚的「五大弊案」，最後也悄悄洗白為「五大案」，柯文哲從當初堅定的巨蛋應該「朝向解約的方向」，到後來改口「如果能拆早就拆了」，甚至最新版變成「大巨蛋不拆就是要蓋」，更別提原本自詡公開透明的柯市長竟也數度密會遠雄董事長趙藤雄，甚至在選後的「蔡柯會」當中，索性將大巨蛋的難題全部推給文化部，氣得鄭麗君部長反問柯文哲「先講清楚到底巨蛋要不要續建」。

這些鬧劇似的轉折原本都可以避免，無奈柯文哲當初執意用有色眼光、預設立場與不合理的標準來看待具有延續性的重大建設，才導致其進退維谷。柯市府4年來共有20多位局處首長掛冠求去，某一程度也驗證了柯市長反覆無常的風格對於市政推展的傷害。

動力火車的經典歌曲〈忠孝東路走九遍〉描述人去樓空的街景與無奈，為了不讓那場景成真，柯市長應把握未來4年，不要讓市民「離開傷心的台北」，更不要讓這座城市瀰漫著和國際潮流「擦肩而過的心碎」。（作者為國家政策研究基金會策略研究組副召集人）

(中國時報)