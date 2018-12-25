2018年12月25日 04:10 中國時報 林志成

蔡英文政府上台後推出「教育新南向」政策，近2年來新南向國家的學生來台就學人數大增，但他們當中不少人喜歡打工賺錢超過學習，為台灣社會帶來問題，許多大學也認為賺不到這群學生的學雜費，正在打退堂鼓中。

104學年時，在台灣就學的新南向18國學生有2.8萬人，蔡英文總統上任後推動「新南向政策」，來自這些國家的學生預計每年成長20%，108學年時達到5.8萬人。到106學年止，我國招到新南向國家學生數達4萬999人，超出預期的4.03萬人，但之後有沒有必要繼續衝量，愈來愈多大學存疑。

新南向國家學生來台就學的人數這麼多，真的是因為台灣高教品質好又便宜嗎？答案很殘酷，完全不是那麼一回事。國內大學要招新南向國家學生，沒有提出獎學金或安排打工機會，根本就失去吸引力。

「台灣的學費雖然便宜，但新南向國家學生也是讀不起。」一位大學校長告訴我，經過2年努力，他們愈來愈認清現實，根本賺不到新南向國家學生的學費，因此除了繼續招跟我國高教有比較深淵源的馬來西亞學生外，不會再花精力去招其他國家學生。

辦學狀況好的學校陸續放棄招新南向國家學生，但有些快撐不下去的學校反倒透過仲介在搶學生，康寧大學違規招斯里蘭卡學生即是一例。會發生這種現象，主要是因為學生數未超過3000人或註冊率不到6成，會被教育部列為輔導對象，到時候離死亡只會愈來愈近，因此有些大學進行「困獸之鬥」，招新南向國家學生來充數。

「新南向產學合作國際專班」學生每周只上2天課，多數時間都在企業實習賺錢。根據教育部規定，技職校院必須找到企業或工廠合作才能開設「新南向產學合作國際專班」，但事實上，連教育部次長姚立德都說，實際訪視後發現學生到課率不理想、所讀學系跟實習內容相去甚遠等，譬如企管系學生在食品處理工廠實習，有必要改進。

「新南向產學合作國際專班」學術含量低，學生多數時間在工作，少數時間在學習，這樣4年也能拿學位，凸顯出台灣學位授予的氾濫，加上學生打工糾紛頻傳，已打壞我國高教的名聲。

各國高教政策都以培養中高階人才為主，但台灣的「教育新南向」卻讓很多新南向國家學生來台後，學習只是次要，他們被用來填補我國企業或工廠缺工的問題，甚至成為廉價或被剝削的基層勞力。教育部應該調整「教育新南向」政策，讓它回到以學習、培養中高階人才為主，才是走正道。

(中國時報)