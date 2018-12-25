踩煞車 客運票價春節前凍漲

2018年12月25日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

因油價、人事成本等上漲，多家客運業者在10、11月時提出調整票價要求，包括統聯、國光、葛瑪蘭、首都4家業者，原擬調漲2到40元。公路總局昨（24）日表示，業者當初係因10月油價飆漲，才會想縮減票價優惠折扣幅度，但因為最近油價回跌，與業者討論後達成共識，決定在春節前凍漲票價。

業者原擬漲2到40元

公路總局指出，客運業者今年6、9月曾兩次提出調整票價要求，但都未獲同意，直到10月國內油價飆漲，每公升超過28元，導致營運成本大增，業者因此申請縮減原核定票價優惠折扣幅度。

公總表示，申請的業者包括國光、統聯、葛瑪蘭、首都四家，漲幅介於2到40元之間。公總考量到國內油價自11月底連續下跌，昨日又跌9角，每公升油價約23.2元，盼業者維持原優惠幅度，協調後多家業者也願意暫緩調整。

首都、葛瑪蘭客運皆在12月時，已先實施新的票價，但與公路總局討論後，願意顧及民生問題，在春節前先凍漲，首都客運總經理李建文說，確定先恢復原先的優惠票價。葛瑪蘭客運業務協理李俊仁也說，原將票價調漲2到5元，但配合交通部政策，將暫緩調整票價，在過年前都不會調整。

交部不以補貼凍漲

國光客運總經理吳忠錫表示，公總有與其協調溝通，近日會盡快開會確定是否凍漲、維持票價。統聯客運則表示，目前還未確定是否延後調漲。

交通部代理部長王國材表示，業者喊漲都各有原因，但即使調整票價，都仍在公路總局核定的票價範圍以內，或是只是將原先釋出的優惠收回。至於客運業者確實有醞釀漲價，交通部會持續與業者溝通，瞭解其收入狀況，目前尚不考慮以補貼方式凍漲。

(中國時報)