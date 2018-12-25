境外感染麻疹 長榮地勤中鏢

2018年12月25日 04:10 中國時報 陳志祥 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

麻疹疫情捲土重來！繼2天前出現1例嬰兒感染麻疹之後，衛福部疾病管制署昨天再度公布國內新增1例境外移入麻疹確定病例，而且是台北松山機場長榮航空地勤人員，在可傳感染期間乘坐大眾交通工具、就醫，因而波及166人接觸者需要自主管理。

昨天新增的麻疹病例是住在北部的30多歲男性，為松山機場長榮航空地勤人員，11月底至12月初至柬埔寨旅遊，返國後自12月15日起陸續出現發燒、腹瀉等症狀，曾於16日就醫，18日出現咳嗽、喉嚨痛、柯氏斑與紅疹，20日住院治療，經通報檢驗確診。

長榮公司表示，當日即通報松山機場疾管局，也要求近日曾與該病人接觸的同仁進行自主健康管理，並安排同仁72小時內施打MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗與辦公環境消毒作業。

疾管署依照個案潛伏期間活動史研判感染地在柬埔寨，正在住院治療中，疾管署副署長莊人祥表示，衛生單位掌握個案接觸者166人，包括職場接觸者、就醫接觸的相關醫護人員與民眾等，將持續監測至明年1月9日。

由於個案可傳染期間（12月14日至20日）有大眾交通及公共場所活動史，包括捷運松山機場至頂溪站、公車249與262等，莊人祥提醒民眾如曾在相同時段出入相關場所，應自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現疑似症狀，請戴口罩速就醫。

國內從今年以來累計38例麻疹病例，其中11例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為多；另有27例為國內感染，包含21例為3月底因境外移入病例引發航空公司員工為主的群聚疫情，沈寂多日後，昨天再度有病例出現在航空公司。

疾管署呼籲，麻疹傳染力強，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並且避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區。

(中國時報)