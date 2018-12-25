客運業春節鬆綁 改10休1

2018年12月25日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

春節疏運壓力解除！經6個小時討論，勞動部昨日初步通過汽車客運業春節7休1鬆綁至9休1，最多可連續工作10天，但因擔心影響勞工健康跟道路安全，要求交通部後續提出配套措施。

根據交通部規畫，明年春節長達9天，為因應大眾的生活便利，汽車客運業（公路汽車客運及市區汽車客運）將連續假期的例假，調整原則為工作9天必須休1天，若遇到臨時有勞工休假，可視例外情況再加1天，工作10天休1天，也就是得連續工作9天，例外情況得10天。除春節外，交通部也希望配合年節、紀念日、勞動節日，及其他中央主管機關規定應放假的日子鬆綁七休一。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，這次討論鬆綁客運業七休一，是須要配合交通部連續假日疏運計畫，並非全年都可適用；雖然初步同意此案，但擔心客運業的勞工健康跟道路安全，是否有更多休息日等，都要交通部再做配套措施，勞動部評估後公告，再經勞資會議同意及備查系統，才會正式實施。

不過距離明年農曆春節連假，只剩下一個多月，謝倩蒨說，會中並無討論配套何時要提出；配套措施可能包括勞工怎麼休假、如何具體要求業者遵守法令等。

另外，會議中也研議是否將高階高薪白領、新創公司核心人員及港務工作者納入責任制。謝倩蒨指出，高階高薪白領一案，國發會提出高薪是一家公司薪資水準的前15％，但台灣中小企業多，希望能有比較具體薪資，才能去談勞動條件。新創公司也是定義及對象不夠明確，因此以上兩案不贊成，委員皆持保留態度。

(中國時報)