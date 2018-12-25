台灣首支長征隊 安抵南極點

2018年12月25日 04:10 中國時報 林淑娟 ／台北報導 ／台北報導

耶誕節前夕，遠在世界盡頭1萬2790公里遠的南極長征隊捎來捷報！歷經近一個月狂風暴雪、頂著零下30度低溫，由橘子集團執行長的劉柏園領軍、藝人宥勝擔任夢想導師的南極長征隊，克服「高原路線」的險峻環境，共前進350公里，終於在智利時間12月22日傍晚6點（台灣12月23日凌晨5點）成功完成挑戰，成為台灣首支以越野方式抵達南極點的長征隊。隊長劉柏園開心宣布：「前進南極點，完攻！我們做到了！為台灣寫下長征南極點的歷史紀錄！」

24日上午在南極點的連線現場，宥勝除了感謝一路相挺的粉絲朋友們，他最感念家人們的支持相伴，還特別對老婆小孩喊話：「爸爸回來了，遺囑可以銷毀啦，快幫我把它撕掉！」宥勝的太太小嫺也攜一雙兒女出席，女兒蕾蕾一聽到爸爸的聲音，馬上對著話筒喊了幾聲「把拔」，聽得蕾媽眼眶溼潤。至於最想對宥勝說什麼，蕾媽笑說：「歡迎回家！」

宥勝被視為冒險王與追夢者代表，但長征南極點難度之高，遠勝過往挑戰，因此，他在出發前便背著妻兒，立下遺囑、交代好身後事。抵達南極點的此刻，一向感性的宥勝也放下心中的大石頭，「這一路真的很不簡單！當初我原本不想面對會有『萬一』的結果，但隊長劉柏園提醒應該為愛的人好好準備，所以我才整理好心情準備遺囑，但現在遺囑終於可以撕了！」

此次極地挑戰讓宥勝吃盡苦頭，不僅臉上有大小凍傷、連日來的身心壓力，讓宥勝曾動了想放棄的念頭。幸好隊員柔性與剛性勸說，他看著大家展現的毅力，勇敢面對自身的恐懼，並時時想起「做大夢」的初衷，才重拾熱情繼續挺身往前。

連線記者會上，眾人也好奇照片中的宥勝為何身穿恐龍裝，宥勝笑笑表示，由於南極氣候惡劣，隊員全身都包緊緊，根本認不出來誰是誰，但他希望孩子能認出爸爸，所以特別在出發前準備孩子最愛的恐龍裝，選在最後一天套上完成最後的挑戰。隊員們將在智利時間12月25日拔營，帶著長征世界極南盡頭的榮耀，在2019年1月8日早上回到台灣，並分享更多南極冒險故事。

(中國時報)