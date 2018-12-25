鼓勵新創加入 旅行社門檻調降

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中國時報
／台北報導

近年許多在地創生的微型、新創產業投入觀光產業，交通部觀光局昨（24）日透露，擬修正《旅行業管理規則》，降低國內旅遊市場業務的乙種旅行社申請門檻，將資本額門檻自300萬，調降至150萬。旅行公會對此樂觀其成，認為調降門檻，可讓資金不足的新創團體也能投入旅遊市場。

旅行業依法規定是特許行業，非旅行業業者不得經營旅行業務，且要申請旅行業必須擁有一定資本額。旅行業分為綜合旅行業、甲種旅行業、乙種旅行業，所需資本額分別是3000萬、600萬、300萬以上。

近年進入數位化時代，觀光旅遊服務有許多新創產品加入，例如在地導覽、農村體驗等，但礙於法律規範，這些新創團隊不屬於旅行業，也因此有許多限制。觀光局為豐富旅行產業，初步擬定降低乙種旅行社的申請門檻，從300萬調降至150萬。

觀光局表示，修法是為了鼓勵更多年輕人投入觀光業，資金不夠的新創產業也可一同豐富產業。屆時若調整資本額門檻後，也會一併討論成立公司須繳交的保證金、履約保證保險金等，觀光局副局長張錫聰說，未來會再邀集旅行業者一同開會討論。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，觀光局原先打算創立「丙種」旅行業，但另外創立的法規制定過程冗長，且制度可能也會有疑慮，所以又改計畫調高綜合與甲種旅行業的門檻，讓乙種旅行社門檻相對感覺比較低，但因為這兩種旅行業佔比全台旅行業9成以上，若真調高對國內旅遊生態必有大影響。

根據觀光局資料顯示，目前全台合法旅行社共3943家，蕭博仁說，乙種佔比全台旅行業僅3到5成，約118到197家，影響相對較小。若調降乙種門檻後，勢必可讓在地創生且資金不足的新創團體加入旅遊市場，豐富國內旅遊市場，對民眾也是好事一樁，公會當然也樂觀其成。

(中國時報)

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