復辦東亞青運 吳經國指再等等

2018年12月25日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

原本明年8月由台中主辦的東亞青年運動會，因東奧正名公投活動而遭到取消，我國的國際奧會委員吳經國指出，東亞青運復賽不是不可能，只是東亞青運並非單純的體育問題，目前不急於解決才是最好的解決，現在急著求取復辦等於「白求」！要再耐心等一等。

吳經國昨天舉行年終記者會暢談國際體育現況，吳經國首度透露大陸上海市可望爭取2032年夏季奧運會，大陸一向積極爭取主辦大型國際賽會，北京已經辦過夏季奧運、還有2022年冬季奧運，現在輪到上海、而且比大陸其他城市更適合。

針對國人矚目的台中東亞青運復辦的可能性，吳經國表示，東亞青運牽涉兩岸關係，復辦也不是不可能，但是選舉剛剛結束，已無正名問題，需要時間沉澱一下，現在爭取復辦的時機不宜。

對於新當選的台中市長盧秀燕積極爭取各方協助復辦東亞青運，吳經國表示，現在不去急於解決才是最好的解決，現去急著求取復辦也是「白求」！要有耐心等一等，時間永遠不是最大障礙。

至於如何解決東亞青運問題？吳經國的妙方是智慧與尊重！他說，其實東亞青運只是區域的運動會並非大型賽會，隨時可以決定復辦，不過解決問題要靠智慧，而不是想怎樣就要怎樣，例如古代三國的諸葛亮與司馬懿的對抗，就是運用智慧取勝。

而兩岸關係缺少尊重也是一切免談，吳經國指出，國際事務總有脈絡可循，不能單方面看法，需要考量對方，就像亞賽拜然與亞美尼亞的衝突，仍可在舉辦運動賽事上尊重對方，這是值得兩岸參考。

(中國時報)