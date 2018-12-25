吳宗憲催阿信下月著床生子

2018年12月25日 01:04 中國時報 蔡琛儀 報導

五月天平安夜演唱會應景將舞台高台還變成禮物盒，相當溫馨。

石頭傾情演奏，演唱會氣氛很嗨。

五月天「人生無限公司」無限放大最終回24日在台中洲際棒球場邁入第3天，來打卡上班的嘉賓是綜藝天王吳宗憲，他見到團裡唯一未婚也沒有小孩的阿信，自虧：「你要學我，一定要未婚生子。」還要阿信「你回台北想辦法隨便找一個，在2019年的1月著床」，讓阿信尷尬大笑：「我會考慮的，第一次有人給我這建議。」

五月天曾邀吳宗憲在〈兄弟〉MV跨刀演出，而一向愛講垃圾話的五月天，遇上妙語如珠的吳宗憲幾乎招架不住，吳除了催阿信未婚生子，還以洗衣機洗衣服比喻「床事」，問阿信：「你平常都『用手』洗衣服嗎？」大講黃色笑話，待吳宗憲下台後，阿信才說：「我覺得我們5個真的有種被丟到洗衣機洗過的感覺。」

瑪莎妻小到場

吳宗憲昨先說要應徵當五月天的團員，想取代阿信的位子，接著出題「考驗」五月天，點唱〈真心換絕情〉、〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉等歌曲，還將〈離開地球表面〉即興改成數來寶，隨後雙方再合體飆唱改編成爵士風味版本的〈笨小孩〉。

昨晚平安夜，五月天照例準備巨型視訊耶誕樹，並應景獻唱〈聖誕夜驚魂〉，陪歌迷共度佳節。

瑪莎老婆Vicky帶著一對雙胞胎兒女到場看演唱會，阿信開玩笑說：「大家應該會覺得他們很興奮，但他們都一直哭，因為女生是周杰倫的歌迷，男生只愛田馥甄。」瑪莎接話：「對啊！他們看到阿信就哭了。」

家家開嗓暖場

而昨晚暖場嘉賓是家家，她飆唱〈I Love You Bon Bon〉、〈家家酒〉及新單曲〈擁抱〉大展歌喉。

(中國時報)