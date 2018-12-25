黃子佼樂真愛不用取捨

2018年12月25日 01:04 中國時報 許雅淳 報導

黃子佼26日發行首張專輯《Live&Life》10首歌曲皆拍攝成MV，以Live House的概念貫穿，用不同顏色造型區分，他花費48小時一口氣拍攝完成10支，雖然沒有華麗格局，但誠意十足，他說：「感謝唱片公司老闆娘張小燕同意牽成，每一首都是我的真愛，沒有一首可以割捨跟放下的，雖然每支MV作品無法拍出百萬製作的規格，但10首歌都有影像，對我來說是很好的紀錄。」

他在拍攝MV時，心情既緊張又興奮，特別在拍對嘴畫面時，難得在鏡頭前表現生澀的一面，笑說：「因為以前的年代，對嘴要對得很精準，可是現在年輕歌手拍MV時，對嘴都表現得很隨興，有時候要對不對，後來我決定用自然派，符合當今市場潮流。」

他在新歌〈雄雄想起伊來〉重新詮釋寫給李千那台語歌〈熊熊想起伊來〉，「這首跟李千那版本最大不同是用爵士編曲，歌名也改成『雄雄』兩個字，因為我是男生版。」他過去鮮少在幕前演唱台語歌，這次為了唱到位，邀來好友張文綺當私人家教，「因為她是台南人，台語說得很流利，請她在我錄音前，把所有的歌詞用台語朗誦一遍。」

此外，黃子佼將於29日在五月天台中「人生無限公司」演唱會擔任暖場嘉賓，他表示此事是在阿信幫他寫新歌之前就敲定，「很謝謝他們給舞台，後來發生版權事件，阿信來信提議相助，這奇妙緣分真詭異。」

(中國時報)